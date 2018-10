Stiri pe aceeasi tema

- Lidera Partidului Actiune si Solidaritate, Maia Sandu, considera ca presedintele Turciei, Recep Erdogan, a acceptat sa vina intr-o vizita oficiala la Chisinau numai dupa ce autoritatile moldovene i-ar fi satifacut solicitarea acestuia ca sapte profesori turci de la Licerul Orizont, aflati in opozitie…

- Republica Moldova si Turcia au incheiat miercuri cinci acorduri bilaterale, in cadrul unei ceremonii la sediul guvernului de la Chisinau, in prezenta premierului moldovean Pavel Filip si a presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan.In afara de acordul privind libera circulatie, au fost incheiate…

- Cetatenii Republicii Moldova vor putea calatori in Turcia doar cu buletinul de identitate, iar transportatorii de marfuri nu vor mai avea nevoie de autorizatie de tranzit din partea autoritatilor turce, a comunicat miercuri guvernul de la Chisinau. Cetatenii turci vor beneficia de acelasi tratament…

- Cabinetul de ministri a aprobat semnarea Protocolului intre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Turciei de modificare a Acordului privind abolirea reciproca a vizelor, incheiat la Ankara, la 1 noiembrie 2012. Prin modificarile operate, cetatenii moldoveni vor putea calatori Turcia, iar cetatenii…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va efectua o vizita oficiala in Republica Moldova in perioada 17-18 octombrie, anunta ambasadorul turc la Chisinau, Gurol Sokmensuer, citat de Unimedia. Ambasadorul Gurol Sokmensuer a facut acest anunt dupa intrevederea pe care a avut-o cu presedintele…

- Eurodeputatul roman Siegfried Muresan afirma ca „retinerea si deportarea in Turcia a profesorilor de la Liceul Orizont din Chisinau” confirma ca s-a procedat corect cand s-a cerut conditionarea oricarei asistente macrofinanciare pentru Republica Moldova de respectarea statului de drept de catre autoritati.

- Turcia are un nou ambasador in Republica Moldova. Este vorba de Gurol Sokmensuer, care a prezentat vineri, 20 iulie, secretarului de stat al Ministerului Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tatiana Molcean, copiile scrisorilor de acreditare in calitate de sef al misiunii diplomatice de la Chisinau,…