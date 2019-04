Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a declarat sceptic in privinta formarii unei majoritati parlamentare intre socialisti si democrati dupa discutiile avute marti cu liderii celor doua formatiuni, in conditiile in care Blocul ACUM (Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/ plus Partidul 'Platforma…

- Principalul propagandist al Kremlinului, Dmitri Kiseliov, a opinat la postul public al televiziunii ruse 'Rossia 1' ca liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, este 'marul otravit' care s-a rostogolit spre presedintele Igor Dodon, recomandandu-i acestuia din…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat ca i-a convocat pentru marti pe liderii formatiunilor care au intrat in noul parlament dupa alegerile legislative din 24 februarie - Zinaida Grecianii, sefa Partidului Socialistilor din Republica Moldova (PSRM), Vlad Plahotniuc, liderul Partidul…

- Blocul electoral ACUM (constituit din PAS /Partidul Actiune si Solidaritate/ si PPDA /Partidul 'Platforma Demnitate si Adevar'/) a prezentat marti un raport care cuprinde mai multe pretinse fraude electorale ce ar fi influentat - in opinia sa - intr-un mod decisiv rezultatele scrutinului legislativ…

- Partidul Socialistilor (PSRM), partidul presedintelui prorus Igor Dodon, se afla pe primul loc in urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova, fiind urmat de alianta electorala ACUM si Partidul Democrat, conform rezultatelor preliminare anuntate de Comisia electorala de la Chisinau. Dupa numararea…

- Partidul Socialiștilor (PSRM), formațiunea președintelui prorus Igor Dodon, s-a clasat pe primul loc in urma scrutinului parlamentar din Republica Moldova, cu 31,4% din voturi, fiind urmat de alianța electorala ACUM (26,1%) și Partidul Democrat (24%), potrivit rezultatelor preliminare anunțate luni…

- Reprezentantul blocului ACUM (Partidul Platforma Demnitate si Adevar /PPDA/ si Partidul Actiune si Solidaritate /PAS/), Igor Munteanu, fost ambasador in SUA, a declarat miercuri ca presedintele Igor Dodon a prezentat la Conferinta de securitate de la Munchen, desfasurata in weekend, un plan de federalizare…