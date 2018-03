Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Politic Platforma și Adevar a anunțat ca Andrei Nastase este candidatul la alegerile locale pentru capitala. Anunțul a fost facut acum câteva minute în cadrul unei conferințe de presa. Liderul PPDA a declarat saptamâna trecuta, în cadrul…

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, este candidatul formatiunii pentru functia de primar general in alegerile anticipate din Chisinau. Anuntul a fost facut luni, 5 martie, in cadrul unei conferinte de presa.

- Declaratia comuna semnata vineri, la Chisinau, de presedintii parlamentelor Republicii Moldova, Georgiei si Ucrainei contureaza mai clar perspectiva europeana a acestor tari si le solicita partenerilor mai mari din Uniunea Europeana si de peste ocean sa contribuie la securitatea din regiune, constata…

- Intre Partidul Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar exista un protocol de colaborare. Potrivit acestuia, PAS și DA vor semna un Acord de colaborare la viitoarele alegeri parlamentare și vor decide in comun daca sa participe sau nu la alegeri.

- In cadrul unei emisuni de la postul de televiziune TVC21, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a anuntat ca partidul pe care il conduce va avea un candidat la alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Totodata, Nastase a menționat ca a cerut deja sprijinul celor…

- "Platforma Demnitate si Adevar" nu va face aliante doar pentru a putea concura pentru Presedintie sau pentru a accede in Parlament. Declarația aparține liderului platformei DA, Andrei Nastase, care a precizat ca orice colaborare cu Partidul Democrat, in urma alegerilor parlamentare, este din start exclusa.…

- Liderul Platformei Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, pune piciorul in prag și iși reitereaza poziția la o presupusa alianța PD-PPDA-PAS. Acesta spune ca PPDA are alte obiective, iar scopul primordial nu este a accede in Parlament sau de a caștiga Președinției. Țelul de baza este oferirea oamenilor…

- Actualul primar interimar al capitalei, Silvia Radu, ar fi un potențial candidat al Partitului Democrat la eventualele alegeri locale din Chișinau, care au urma sa fie pe 20 mai 2018. Declarația a fost facuta de purtatorul de cuvant al PD-ului, Vitalie Gamurari in cadrul unei conferințe de presa.

- Saptamâna în care liderii Partidului Acțiune și Solidaritate și Partidul Platforma Demnitate și Adevar au promis ca vor prezenta mecanismele de formare a listelor electorale comune s-a scurs fara ca ceva sa fie prezentat. „Singurele elemente pe care trebuie sa…

- Un fost ministru intentioneaza sa candideze pentru funcția de primar al Chișinaului, noteaza Noi.md. Este vorba despre fostul ministru al Mediului, Valeriu Munteanu, potrivit 10tv.md. {{272232}}Amintim ca astazi, in cadrul unei conferinte de presa, Dorin Chirtoaca a anuntat ca demisioneaza. Acesta și-a…

- Dorin Chirtoaca a anuntat vineri intr o conferinta de presa ca isi da demisia din functia de primar general al municipiului Chisinau in semn de protest si a cerut organizarea de alegeri anticipate, informeaza Radio Chisinau si Deschide.md citate de Agerpres.ro. Chirtoaca a subliniat ca renunta la mandat…

- Partidul Acțiune și Solidaritate anunța lansarea unei platforme de donații online, prin care orice cetațean al Republicii Moldova și deținator de card va putea sa contribuie financiar catre PAS.

- Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, evita sa spuna daca va accepta propunerea președintelui Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, care insista pe partajarea egala a candidaților pe lista. Fiind invitata la emisiunea În Profunzime, Maia Sandu a început…

- Saptamana viitoare Partidul Actiune si Solidaritate si Partidul Platforma Demnitate si Adevar vor prezenta mecanismul dupa care vor fi selectati cetatenii care vor fi acceptati pe listele electorale si in calitate de candidati in circumscriptiile uninominale. Declaratia a fost facuta de presedinta PAS,…

- Parlamentului Republicii Moldova condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale și amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, lansate prin intermediul unor televiziuni de la Moscova, dar si a unor institutii media din Republica Moldova. Atacurile…

- Intre Partidul Platforma „Demnitate și Adevar", condus de Andrei Nastase, și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), la carma caruia este Maia Sandu, ar fi aparut disensiuni serioase in ceea ce privește perspectiva de forma un bloc comun pentru alegerile parlamentare de anul acesta.

- Andrei Nastase o contrazice din nou pe colega lui de coaliție Maia Sandu. Liderul Partidului Demnitate și Adevar a insistat aseara, la o emisiune de la TVR Moldova, ca este gata sa formeze un bloc comun cu Partidul Acțiune și Solidaritate doar in condițiile paritații și egalitații. De asemenea, Nastase…

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza, in ultima perioada, declarații simbolice de Unire cu Romania, numarul acestora ajungand la moment la 12. In timp ce unuii politicieni iși arata susținerea fața de acest gest, alții se declara impotriva, iar ceilalți se feresc sa faca declarații…

- Crearea unui batalion mixt moldo-românesc este demult așteptata. Republica Moldova se afla într-o zona seismica deosebita și practica internaționala demonstreaza ca anume în cazuri excepționale vecinii își acorda sprijin. Declarația a fost facuta de catre Ghenadie Cosovan,…

- Liderul Partidului Demnitate si Adevar nu a participat la alegerile locale de anul trecut pentru ca, spune el, miza era prea mica. Declaratia a fost facuta de Andrei Nastase in cadrul emisiunii la un post de televiziune.

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, explica intarzierea actiunilor in ceea ce priveste formarea unui bloc comun cu Partidul Actiune si Solidaritate al Maiei Sandu prin faptul ca nu este atat de usor sa se construiasca un bloc bazat pe integritate, profesionalism…

- Dupa alegerile parlamentare din anul curent, Partidul Democrat va fi pilon de guvernare și va discuta cu toți cei care vor intra în Parlament. Declarația a fost facuta de președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, în carul emisiunii „Punctul pe azi” de…

- Partidul Actiune si Solidaritate, Partidul Platforma Demnitate si Adevar si Partidul Socialistilor declara ca dupa alegerile parlamentare nu vor face coalitie cu Partidul Democrat pentru a crea o majoritate parlamentara. Declaratiile au fost facute in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune…

- Fostul presedinte al Romaniei si presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale, Traian Basescu, sustine ca PUN va colabora oricand va fi posibil cu Partidul Actiune si Solidaritate si cu Partidul Platforma Demnitate si Adevar. Declaratia a fost facuta in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de…

- Institutiile de investigatii din Republica Moldova tergiverseaza procesul de investigare a furtului miliardului. Totodata, guvernarea intarzie sa convina cu compania Kroll pe masurile de recuperare a mijloacelor financiare. Declaratia a fost facuta de presedinta Partidului Actiune si Solidaritate, Maia…

- Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune ca nu cunoaște în practica internaționala exemple când președintele țarii poate fi suspendat pe o perioada de câteva minute, ca decretul pentru desemnarea unor demnitari sau promulgarea unor legi…

- Reforma Guvernului este una fundamentala pentru Republica Moldova și de aceasta depinde viitorul țarii. Declarația a fost facuta de premierul Pavel Filip în cadrul unui interviu acordat postului public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. Premierul susține ca reformarea administrației…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- In noaptea dintre ani, Andrei Nastase, președintele Platformei Demnitate și Adevar, a venit cu un mesaj de felicitare pentru toți cetațenii Republicii Moldova. Andrei Nastase și-a exprima increderea ca anul 2018 va fi unul mai bun, care va aduce roade mai bugate.

- Partidul Platforma Demnitate și Adevar indeamna procurorii sa inițieze urmarire penala pe marginea elaborarii și aprobarii Hotararii Guvernului care a facilitat devalizarea sistemului bancar, cu tragerea la raspundere a lui Andrian Candu, Iurie Leanca, Dorin Draguțan, Anatol Arapu și Oleg Efrim, in…

- Daca duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea R.Moldova la Uniunea Europeana, 47 la suta dintre cetațeni ar vota pentru, în timp ce aproape 26 la suta s-ar pronunța împotriva, potrivit Barometrului Opiniei Publice lansat, joi, la Chișinau, de Institutul de Politici…

- Șaptezeci și șapte de deputați din primul Parlament al R. Moldova, care au semnat Declarația de Independența, dar și personalitați de vaza ale Mișcarii de Renaștere Naționala au constituit „Mișcarea Civica Europeana din R. Moldova” (MCEM) și propun unirea tuturor forțelor politice și…

- Cei mai mulți moldoveni au încredere, în continuare, în președintele Igor Dodon, liderul PAS, Maia Sandu și prim-ministrul Pavel Filip. Potrivit Barometrului Socio-Politic, realizat de IMAS, 36 la suta dintre cetațeni apreciaza activitatea șefului statului cu note de 7-10. …

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare in R. Moldova, trei partide ar accede in Legislativ - socialiștii, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Platforma Demnitate și Adevar (PPDA). Partidul Democrat (PDM) s-ar afla la limita pragului electoral. Datele se conțin in Barometrul…

- Tot mai puțini oameni cred ca Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) poate îmbunatați situația din țara. În același timp, tot mai mulți oameni au încredere ca lucrurile pot fi schimbate în bine de Partidul Democrat din Moldova (PDM). Acest lucru rezulta din cel…

- Curtea Constituționala a avizat pe 5 decembrie proiectul de modificare a Constituției în ceea ce privește numirea judecatorilor. Se propune ca magistrații sa fie numiți în funcție pâna la atingerea plafonului de vârsta – 65 de ani. Decizia este luata de catre…

- Conform datelor sondajului publicat miercuri, putin peste o treime dintre cetatenii Republicii Moldova sunt favorabili aderarii tarii lor la UE, in timp ce 42% sustin integrarea in Uniunea Euroasiatica. 9% dintre cei chetionati au declarat ca prefera ca Republica Moldova sa nu adere la niciunul dintre…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) si Partidul Actiune si Solidaritate (PAS) au devenit membri observatori ai Partidului Popular European (PPE). Decizia a fost luata in unanimitate in cadrul Adunarii Politice a PPE, desfasurata la Bruxelles, pe 5 decembrie, transmite IPN.

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Partidul Platforma Demnitate și Adevar (PPDA) au devenit astazi membre, cu statut de observator, ale Partidului Popular European, cea mai mare formațiune din UE. Lidera PAS a facut anunțul pe Facebook, in timp ce președintele PPDA a confirmat același lucru pentru…