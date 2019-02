Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC). Dupa numararea voturilor din 20% din cele 2.141 sectii de votare, PSRM a obtinut 30,76%…

- Alegeri in Republica Moldova. Aproape trei milioane de alegatori cu drept de vot din Republica Moldova sunt chemati duminica la urne pentru a alege noul parlament de la Chisinau, in cadrul unui scrutin ce are loc ...

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a vorbit, in cadrul unei interventii directe pe o retea de socializare rusa, despre presupuse masuri extreme ale autoritatilor impotriva sa si a Partidului Socialistilor (PSRM) in ultimele zile de campanie electorala si a indemnat cetatenii sa se pregateasca…

- Compania Date Inteligente a prezentat care ar fi configuratia viitorului Parlament al Republicii Moldova, in cadrul ultimei editii publice a Barometrului Electoral 2019, informeaza marti Radio Chisinau. Astfel, din ultimele estimari, Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) ar castiga 47…

- Compania Date Inteligente a prezentat care ar fi configuratia viitorului Parlament al Republicii Moldova, in cadrul ultimei editii publice a Barometrului Electoral 2019, informeaza marti Radio Chisinau. Astfel, din ultimele estimari, Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) ar castiga…

- Expertul in politici publice Stefan Gligor considera ca, daca in Republica Moldova institutiile statului ar fi fost libere, atunci cel putin trei partide politice ar fi trebuit excluse din cursa electorala pentru parlamentare pentru incalcarea grosolana a regulilor de finantare. Este vorba despre Partidul…

- Vineri, 25 ianuarie, este prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie din Republica Moldova. In total 15 concurenti electorali ar urma sa figureze in buletinele de vot pe lista nationala, informeaza Radio Chisinau. Comisia Electorala Centrala a Republicii Moldova…

- Vineri, 25 ianuarie, este prima zi a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 24 februarie din Republica Moldova. In total 15 concurenti electorali ar urma sa figureze in buletinele de vot pe lista nationala, informeaza Radio Chisinau potrivit Agerpres. Comisia Electorala Centrala…