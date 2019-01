Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Londra urmeaza sa se pronunțe, marți seara, asupra acordului de „divorț” convenit cu Uniunea Europeana de catre premierul britanic Theresa May, un vot istoric ce ar uma însa sa marcheze o respingere usturatoare a documentului, agravând incertitudinea cu privire…

- Activistii civici se arata ingrijorati ca in viitorul Legislativ vor accede mai putine femei decat in cel precedent. Alina Andronache, specialista in relatiile cu publicul la Centrul National de Studii si Informare pentru Problemele Femeii, a declarat pentru IPN ca in toate listele de candidati pentru…

- Cu ocazia Campionatului European de Handbal din Franța, Romania și Baia Mare primesc inca o veste senzaționala. Dupa clasarea in primele 4 națiuni ale continentului și calificarea automata la mondialul din Japonia 2019, Romania a caștigat și concursul de candidaturi pentru organizarea in vara anului…

- Duminica, 25 noiembrie 2018, in prezenta a mii de persoane a avut loc la Bucuresti sfintirea Catedralei Neamului, o constuctie impunatoare care a condus la fel de fel de discutii in spatiul public. Pe de o parte cei care sunt de acord cu o astfel de constructie, pe de alta parte contestatarii care sustin…

- O firma rusa a dat in judecata Facebook Inc, dupa ce administratorii rețelei de socializare au blocat contul de Facebook al firmei pe baza presupuselor legaturi ale acesteia cu Internet Research Agency, o companie rusa considerata ca fiind implicata in campania de influențare a scrutinului din 2016,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1993? DE LA O ZI LA ALTA SCANDALUL "MEIN KAMPF" FATA DE SOLUTIA PROCURORULUI GENERAL IN CAZUL EDITARII "OPEREI" LUI HITLER Sl AL RECRUDESCENTEI UNOR MISCARI FASCISTE. PRESEDINTELE A EVALUAT POLITIC CEEA CE PROCURORUL GENERAL A ABORDAT JURIDIC!…

- Ministrul apararii, Eugen Sturza, susține ca a purtat discuții cu Alianța Nord-Atlantica in privinta organizarii unui exercițiu militar comun pe teritoriul Republicii Moldova, la centrul de instruire din Bulboaca.

- Docuart Fest va gazdui zeci de proiectii de documentar romanesc, o serie de dezbateri, sesiuni de masterclass si doua expozitii de fotografie in saptamana 6-11 noiembrie, la Bucuresti, scrie news.ro.Festivalul se deschide marti, 6 noiembrie, printr-o gala ce urmeaza sa aiba loc la Teatrul…