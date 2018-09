Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 8,1 grade pe scara Richter a avut loc astazi in aceasta dupa amiaza in Insulele Fiji. Potrivit specialistilor, seismul a avut loc la 107 km de Suva, 638 km de Nukulsquo;alofa, Tonga si 1077 km de Apia, Samoa. Epicentrul a fost localizat la o adancime de 652 km. ...

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 pe scara Richter s-a produs in sud-estul Perului, in urma cu puțin timp, informeaza AGERPRES. Seismul a fost la o adancime de aproximativ 250 kilometri și a lovit la nord-vest de orașul Puerto Maldonado.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,5 pe scara Richter s-a produs duminica dimineata, la ora locala 5:28, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie Hotnews. Seismul a avut loc la o ...

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs joi pe insula Lombok din Indonezia, la doar cateva zile dupa un cutremur devastator soldat cu sute de morti, anunta Institutul american de geofizica (USGS).

- Autoritațile din Indonezia au emis o avertizare de tsunami dupa ce un cutremur de 7 grade pe scara Richter s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia, la o adancime de 10 kilometri, relateaza BBC și Reuters. Seismul vine la o saptamane dupa ce un cutremur de magnitudine 6.4 grade pe scara Richter…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter a avut loc luni dupa-amiaza, in Romania. Seismul s-a produs in judetul Buzau, la o adancime de 131 de kilometri. Acesta este cel de-al doilea cutremur de luni, din tara noastra, dupa ce la ora 1.22 dimineata s-a mai produs unul, in judetul Vrancea,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs joi seara, la ora locala 20:51, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, conform datelor publicate pe site-ul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 132 de kilometri,…

- Un cutremur violent a avut loc in aceasta noapte in apropierea peninsulei Kamceatka. Din primele informatii seismul a avut o magnitudine de 6,1 grade pe scara Richter, epicentrul fiind localizat la o adancime de 60 km si o distanta de 93 km de Ozernovskiy, Rusia, 117 km de Petropavlovsk Kamchatskiy…