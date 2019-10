Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata in urma aterizarii de urgenta a unui avion cargo in apropierea aeroportului Lvov, din vestul Ucrainei, au anuntat autoritatile locale, citate vineri de AFP, titreaza Agerpres. ”Trei persoane au fost ucise, trei persoane au fost ranite si soarta altor doua…

- ''Trei persoane au fost ucise, trei persoane au fost ranite si soarta altor doua persoane este necunoscuta'', au declarat serviciile de urgenta ucrainene, care au mentionat ca este vorba despre sapte membri ai echipajului si o persoana care insotea incarcatura aflata la bord. Aparatul, de…

- Capsula rusa Soyuz MS-12, avand la bord trei membri ai echipajului de pe Statia Spatiala Internationala (ISS), a aterizat joi cu succes in stepa kazaha, a informat Centrul de Control al Zborurilor Spatiale din Rusia (TSOUP), citat de EFE. Capsula a atins solul terestru la ora 10:59 GMT…

- In multe școli și gradinițe din Capitala au izbucnit puternice focare de enterocolita. Zeci de elevi au acuzat stari accentuate de voma, dureri de cap și stare subfebrila. Mai mulți parinți au semnalat problema la Centrul de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, iar reprezentanți ai DSP…

- Duminica, 22 septembrie, in intervalul 8.00 - 20.00, puteti testa trotinete, biciclete cargo, role, skateboard-uri si alte mijloace alternative de transport. Evenimentul "Iasul fara masini. Mergi cu noi!" se desfasoara pe strada Palat, strada Anastasie Panu si bulevardul Stefan cel Mare si Sfant. Vor…

- Un barbat de 45 de ani, din comuna Bustuchin, a fost reținut, sambata, sub acuzația de furt calificat. Autoturismul condus de acesta a fost oprit de polițiști in trafic, pe Drumul Comunal 31, Logresti-Moșteni, iar in urma verificarilor, pe bancheta din spate, au fost descoperite 13 bidoane…

- Peste o jumatate dintre noile cazuri din ultimele saptamani au fost consemnate in regiunea Beni, in care a fost inregistrata anul trecut o rata ridicata a infectiilor cu virusul Ebola, timp de mai multe saptamani, a indicat OMS.Potrivit Ministerului Sanatatii din Republica Democratica Congo,…

- ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau Bahamas Sucursala Bucuresti, initiator al Planului Urbanistric Zonal "Infiintare statie masurare gaze naturale si centru de control la Tuzla, realizare drum si traseu conducte subterane pentru transport gaze naturaleldquo; anunta organizarea…