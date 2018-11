Republica Cehă: Acuzat de răpire şi fraudă, premierul Babis subliniază că nu demisiona niciodată Premierul ceh Andrej Babis a subliniat vineri ca nu va demisiona "niciodata", ca raspuns la presiunile la care este supus in acest sens atat de colegi politicieni cat si de opinia publica, pe fondul acuzatiilor de rapire si frauda ce i-au fost aduse, relateaza Reuters.



"Nu voi demisiona niciodata, niciodata. Sa tineti cu totii minte: niciodata", a scris Babis pe Facebook, dupa ce vineri cateva mii de cehi au iesit in strada la Praga pentru a protesta impotriva premierului.



Partidele de opozitie au cerut un vot de neincredere in cabinetul lui Babis, care ar putea avea loc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

