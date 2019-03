Reproșuri pentru Primăria Timișoara, din partea „cabliștilor”: nu are un plan de dezvoltare a rețelei subterane Operatorii de telefonie, Internet sau televiziune care au fost afectați de taierea cablurilor de catre Primaria Timișoara riposteaza. Aceștia au transmis, astazi, un comunicat de presa, in care se plang ca municipalitatea nu are un plan de dezvoltare a rețelei subterane. Comunicatul este semnat de Asociația Operatorilor Mobili din Romania și o companie care furnizeaza […] Articolul Reproșuri pentru Primaria Timișoara, din partea „cabliștilor”: nu are un plan de dezvoltare a rețelei subterane a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara și-a lasat fara Internet și cablu tv popriile direcții. Hotarata sa elimine din oraș numarul mare de cabluri, municipalitatea locala a taiat inclusiv conexiunile mai multor servicii ale primariei.

- In zona Podului Mihai Viteazu, o echipa de muncitori aduși luni seara de Primaria Timișoara s-a urcat pe scarile din dotare și a taiat cablurile... The post Peste cablurile aeriene din Timisoara a cazut prima ghilotina. Mai multi locuitori au ramas fara televiziune și internet appeared first on Renasterea…

- Reacție dura a președintelui Klaus Iohannis dupa ordonanțele pe Justiție adoptate in ședința de Guvern de azi:Vezi și: SURSE - CEX PSD a votat miniștrii pentru Dezvoltare și Transporturi ”PSD a acționat astazi din nou impotriva Justiției și a statului de drept, impotriva Romaniei și…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Salaj. Conform sondajului DC News, locuitorii din Salaj au optat pentru Calin Popescu Tariceanu in proporție de 29,79%. Pe locul doi s-a clasat Liviu Dragnea cu 18,09%. Pe ultimul loc s-a situat Gabriela Firea. Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Salaj. Iata…

- Alegeri prezidențiale 2019. SONDAJ Giurgiu. Conform sondajului DC News, locuitorii din Giurgiu au optat pentru Liviu Dragnea. Acesta a obținut 33,08% din voturi. Pe ultimul loc s-a clasat Kelemen Hunor, cu 0,77%. Klaus Iohannis este situat pe locul trei, cu 13,08%. Alegeri prezidențiale 2019.…

- Guvernul intentioneaza sa colecteze de la operatorii telecom 100 de milioane de euro, din taxa anuala de 3 din cifra de afaceri, prevazuta in OUG 114 2018, iar acest lucru inseamna ca aceste sume nu vor mai fi investite in dezvoltarea de retele si noi servicii de telecomunicatii din Romania, avertizeaza…

- "Uitati-va la cele doua portofolii, Transporturi si Dezvoltare. Trimitem solicitari, acte, ni se cer alte acte, trimitem, raspunsul din nou neargumentat. E clar ca acest razboi va continua, presedintele e in campanie electorala si dincolo de ceea ce e bine in aceasta perioada , se tinem presedintia…

- Nu știu cine a avut ideea denumirii acestui tip de programe, dar a nimerit-o. Pentru neamul mecanicilor ad-hoc de Dacii 1300 la margine de șosea și a depanatorilor empirici de televizoare cu lampi (PL500 facea ravagii!) RABLA este marca cea mai apropiata de sensibilitatea colectiva atunci cand ne…