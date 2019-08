Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de coalitie are loc la ora 10:00. Viorica Dancila a anuntat ca va discuta cu Calin Popescu Tariceanu despre soarta coalitiei, in conditiile in care ALDE ia in calcul o alianta cu Pro Romania.Ulterior intrevederii, ALDE se va reuni la Parlament in Biroului Politic Central si Delegatiei…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramâne la guvernare. Ulterior, ALDE va decide în ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro România, scrie Mediafax. Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca cine il sfatuiește pe Calin Popescu Tariceanu sa rupa alianța nu-l invața bine.''Nu stiu cine-i baga in cap lui Tariceanu ca trebuie sa rupa alianta. Sau sa boicoteze guvernul din care face parte. Dar nu-l invata de bine! Pentru…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu rectificarea bugetara propusa de Eugen Teodorovici Tariceanu se opune ca Educatia, Sanatatea si Transporturile sa aiba bugete taiate si cere, in schimb, ca Executivul sa aloce mai putin bani pentru serviciile secrete, sustin surse politice pentru Adevarul. Liderul…

- Deputatul Varujan Vosganian, vicepresedinte national al ALDE, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca formatiunea sa nu agreaza modul in care se face rectificarea bugetara, el adaugand ca ALDE incearca sa salveze coalitia, "dar nu cu orice pret", conform Agerpres.Citește…

- Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, se declara dezamagit de comportamentul PSD fata de partidul sau. Presedintele Senatului afirma ca exista posibilitatea iesirii de la guvernare, mutare ceruta de unii dintre colegii sai."Sunt colegi care nu cred ca mai are vreun sens. Sunt nemulțumiți.…

- Pentru ca isi doreste un presedinte adevarat la Cotroceni, domnul Tariceanu crede ca e momentul ca Alianta sa-si sincronizeze eforturile si sa dea un candidat comun.Domnia sa afirma ca l-ar surclasa pe Iohannis intr-o confruntare directa in turul doi! „Absolut. Da, acest lucru vi-l spun fara doar si…

- Zi decisiva pentru Calin Popescu Tariceanu! Senatorii trebuie sa dea vot pe raportul Comisiei juridice, care a avizat favorabil saptamana trecuta solicitarea DNA privind incuviintarea inceperii urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei