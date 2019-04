Anunț important facut de reprezentanții Prefecturii Timiș. Avand in vedere ca ziua de 30 aprilie este libera, reprezentanții instituției informeaza ca toate persoanele programate la ghișeele de inmatriculari și permise de conducere din județ sunt reprogramate sambata, in ziua de 4 mai, cu respectarea orei inscrise in rezervare. Totodata, se reprogrameaza și candidații programați la […] Articolul Reprogramari la ghișeele de inmatriculari și permise de conducere din Timiș, din cauza zilelor libere de Paști a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .