Reprimarea unei manifestaţii a funcţionarilor în regatul african Eswatini La fel ca saptamana trecuta, sute de agenti publici, inclusiv profesori, au iesit din nou in strada, de data aceasta la Manzini, al doilea oras ca marime din tara. 'Noi dorim o ajustare a salariului cu costul vietii, nu cu gloante', se putea citi pe unul dintre bannere. Protestatarii au ars cartoane pe carosabil si au aruncat cu pietre in politie, care a raspuns cu tunuri de apa, gaze lacrimogene si gloante de cauciuc. Majoritatea magazinelor din Manzini au ramas miercuri inchise. 'Problema noastra este ca regele Mswati nu tine cont de suferinta populatiei', a declarat un manifestant… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

