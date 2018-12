Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul Statelor Unite ale Americii pentru coalitia internationala antijihadista, Brett McGurk, a demisionat, in semn de protest fata de decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane stationate in Siria.

- Brett McGurk, reprezentantul SUA in coalitia globala care lupta impotriva ISIS a demisionat in semn de protest fata de decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria, alaturandu-se secretarului Apararii, Jim Mattis, relateaza BBC si Associated Press.

- Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei sa-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci pâna de Craciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat ca Statele Unite și aliații…

- Deputatii Ion Mocioalca, Ion Spanu, Mihai Popa si Mihai Mohaci au demisionat luni din PSD si s-au alaturat partidului Pro Romania, a anuntat Victor Ponta, presedintele partidului. Prin urmare, PSD mai are acum 144 de deputati, iar impreuna cu ALDE, care la Camera Deputatilor are 19 parlamentari,…

- Senatorul PSD Emanuel Botnariu de Ilfov, Corina-Alexandra Bogaciu, deputat de Ilfov Constantin-Catalin Zamfira, deputat de Ilfov și-au anunțat miercuri demisia din partid. Coaliția pastreaza o majoritate la limita in Senat. Și la Camera Deputaților sunt...

- Acesta este al cincilea caz de deces ce a avut loc in judetul Botosani ca urmare a infectiei cu West Nile. Citeste si Virusul West Nile a provocat moartea a patru bihoreni. Al cincilea caz e verificat Reprezentantul DSP atrage din nou atentia asupra faptului ca virusul West Nile se…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) avertizeaza ca, potrivit experimentelor numerice, in perioada 2021 – 2050 pot fi inregistrate temperaturi chiar de 50 de grade Celsius in sudul tarii. In ceea ce privește anotimpurile, acestea vor ramane patru, dar ritmul lor se va modifica, sustine Roxana…