- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anuntat duminica agentia palestiniana de presa Wafa, citata de AGERPRES. Citeste si: Papa Francisc,…

- Ministrul de Externe l-a primit, astazi, pe ambasadorul Palestinei la Bucuresti. Potrivit unei postari pe Facebook, oficialul l-a informat pe Teodor Melescanu ca autoritatea palestiniana respinge decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Presedintele Guatemalei a anuntat, pe contul sau oficial de Facebook, ca a decis sa ia exemplul Statelor Unite si sa isi mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim.Donald Trump a decis sa recunoasca statutul Ierusalimuui drept capitala a Israelului pe 6 decembrie, iar saptamana trecuta 128…

- Palestinienii nu vor accepta ”niciun plan” de pace propus de Statele Unite in Orientul Mijlociu, dupa acestea ce au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat vineri, la Paris, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, intr-o intalnire cu Emmanuel Macron care considera ca Washingtonul…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului i-a marginalizat în acest dosar, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, precizând însa ca nu va reactiona prin recunoasterea unilaterala, lipsita de 'eficacitate', a…

- Cavusoglu a calificat comentariile lui Trump pe marginea votului drept incercari de intimidare si a subliniat ca SUA se inseala daca cred "ca demnitatea si cuvantul statelor membre sunt de vanzare"."Poti fi puternic, dar asta nu inseamna ca ai dreptate", a adaugat Cavusoglu.Adunarea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- SUA nu mai pot juca niciun rol in procesul de pace israeliano-palestinian dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat miercuri, la Istanbul, presedintele palestinian Mahmoud Abbas, transmit AFP si dpa, scrie agerpres.ro. Trump…

- Consiliul de Securitate al ONU examineaza un proiect de rezolutie vizand respingerea deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Israelul drept capitala oficiala a Israelului, transmite AFP. Egiptul a facut sa circule sambata un text, obtinut de AFP, care cere ca decizia unilaterala…

- Casa Alba îsi va reînnoi eforturile pentru relansarea procesului de pace israeliano-palestinian, pus în pericol de decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, au afirmat vineri înalti oficiali americani, potrivit AFP. Potrivit…

- Multi contesta decizia presedintelui american Donald Trump de a numi orasul Ierusalim capitala Israelului. Saeb Erekat, directorul Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei a cerut „drepturi egale pentru toti cei care traiesc in Palestina”....

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Patru persoane și-au pierdut viața și sute au fost ranite, vineri seara in Fașia Gaza in urma unor noi confruntari intre israelieni și palestiniei dupa ce Donald Trump a declarat ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP: Zeci de mii de persoane au ieșit pe strazi, vineri…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas l-a acuzat miercuri pe Donald Trump ca a ”oferit Ierusalimul cadou miscarii sioniste” si a apreciat ca Statele Unite nu mai au ce rol sa joace in procesul de pace, relateaza AFP, potrivit News.ro . ” Ierusalimul este si va ramane etern capitala statului Palestina”,…

- Ministrul iranian al apararii, generalul Amir Hatami, a afirmat luni ca decizia președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului va grabi distrugerea țarii, relateaza agenția Reuters. Liderii Iranului, unde opoziția fața de Israel și sprijinul fața de cauza…

- Ministrul iranian al apararii, generalul Amir Hatami, a afirmat luni ca decizia președintelui american, Donald Trump, de a recunoaște Ierusalimul drept capitala Israelului va grabi distrugerea țarii, relateaza agenția Reuters. Liderii Iranului, unde opoziția fața de Israel și…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, este așteptat la Cairo pentru un summit cu șeful statului egiptean, Abdel Fattah Al-Sisi, privind controversata decizie americana de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a anunțat duminica președinția egipteana, transmite AFP.…

- Donald Trump, suspect ca a suferit un AVC in timpul discursului in care a anunțat ca Ierusalimul este recunoscut de SUA drept capitala Israelului. Președintele american va fi supus unor investigații medicale, la inceputul anului viitor, a transmis Casa Alba citata de NBC News. Mai multe persoane au…

- Coreea de Nord il numește pe Trump ”senil”, dupa ce președintele american a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, și a criticat decizia acestuia, scrie Times of India, citand presa nord-coreeana. Phenianul s-a alaturat majoritații statelor lumii care au condamnat decizia lui Donald Trump…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Nu va avea…

- Președintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepreședintele american Mike Pence, a anunțat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. "Nu va avea loc nicio…

- Decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelul apasa greu asupra diplomatiei americane. Statele Unite s-au trezit vineri izolate la ONU si in mijlocul unui puseu de furie in lumea musulmana. O actiune inedita de protest a avut loc si in fata Casei Albe.

- Dina Powell, consilier adjunct pe probleme de securitate nationala al presedintelui american si responsabil pe problemele ce tin de Orientul Mijlociu, va parasi în curând Administratia de la Washington, a anuntat, vineri, Sarah Sanders, purtatorul de cuvânt al Casei Albe, relateaza…

- "Statutul Ierusalimului nu este final. In privinta Ierusalimului, presedintele nu a anuntat statutul final", a declarat vineri Rex Tillerson.Seful diplomatiei americane a explicat ca mutarea Ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim "probabil nu se va produce in 2018", explicand ca tranzitia…

- O racheta a fost lansata din Fâșia Gaza spre Israel, dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel. Orașele Ashkelon și Sderot au fost incluse în alerta, precum și o serie de comunitați din jurul enclavei…

- Organizatia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a suspendat orice discutii cu Statele Unite ale Americii in procesul de pace palestiniano-israelian pana cand Washingtonul nu va anula decizia presedintelui american, Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului.

- O racheta a fost lansata din Fașia Gaza spre Israel dupa ce Trump a facut anunțul privind Ierusalimul. Proiectilul ar fi fost interceptat de scutul antiracheta din Israel, scrie Haaretz. Sistemul de aparare antiracheta din Israel a interceptat vineri seara o racheta lansata din Fașia Gaza. Orașele Ashkelon…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepresedintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Vizita lui Mike Pence in Israel si in teritoriile…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut tuturor partilor implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'retinere' si sa apeleze la dialog, relateaza…

- Un responsabil al partidului palestinian Fatah a afirmat joi ca vicepreședintele american Mike Pence "nu este bine venit in Palestina", dupa decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP. Vizita lui Mike Pence în…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a cerut tuturor parților implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'reținere' și sa apeleze la dialog, relateaza…

- "In timp ce recunoastem ca veti saluta in mod public aceasta stire, va cerem sa va temperati raspunsul oficial. Ne asteptam sa intampinam rezistenta la aceasta veste in Orientul Mijlociu si in intreaga lume. Inca mai analizam impactul pe care aceasta decizie il va avea asupra institutiilor americane…

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anuntul facut in aceeasi zi de presedintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orasul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza Reuters.Intr-un…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot sa-si joace rolul istoric de mediator al pacii cu israelienii, dupa anuntul presedintelui Donald Trump a recunoasterii Ierusalimului drept capitala Israelului, relateaza AFP.

- Miscarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoasterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic si administrativ" al orasului, in timp ce secretarul general al Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb Erakat,…

- Președintele Autoritații Palestiniene, Mahmoud Abbas, a declarat miercuri ca Ierusalimul este "capitala eterna a statului Palestina", drept raspuns la anunțul facut in aceeași zi de președintele american Donald Trump prin care a recunoscut Orașul Sfant drept capitala a Israelului, informeaza…

- Mișcarea islamista palestiniana Hamas a insistat miercuri ca recunoașterea de catre SUA a Ierusalimului drept capitala a Israelului "nu schimba statutul religios, juridic și administrativ" al orașului, in timp ce secretarul general al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP), Saeb…

- Statele Unite intentioneaza sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului. Potrivit Casei Albe, presedintele Donald Trump urmeaza sa anunte mutarea ambasadei americane de la Tel Aviv.

- De zeci de ani președinții americani amana gestul pe care-l va face astazi Donald Trump. Ierusalimul va fi recunoscut drept capitala Israelului, iar ambasada SUA va fi mutata de la Tel Aviv in orașul sfant. Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, a declarat ca presedintele Donald…

- Donald Trump va anunța azi ca Statele Unite recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului și ca vor muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim, gest care va declanșa, foarte probabil nemulșumirea Orientului Mijlociu.

- Schimbarea statutului "istoric" al Ierusalimului ar conduce la "o mare catastrofa" si "va pune capat procesului de pace", a declarat purtatorul de cuvant al guvernului turc, Bekir Bozdag, intr-o conferinta de presa, scrie agerpres.ro. O astfel de decizie a administratiei americane "ar deschide…

- In cursul unui forum organizat la Washington, Jared Kushner, ginerele si totodata consilierul apropiat al presedintelui american, a anuntat — duminica — ca Donald Trump nu a luat inca o decizie asupra unei eventuale mutari a ambasadei SUA de la Tel Aviv la Ierusalim si continua sa analizeze optiunile.…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Presedintia Autoritatii Palestiniene a avertizat vineri in legatura cu efectele distrugatoare ale recunoasterii de catre Statele Unite a Ierusalimului drept capitala a Israelului sau ale transferarii ambasadei americane de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza AFP.Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Statele Unite au refuzat sa reinnoiasca autorizația care permite Organizației pentru Eliberarea Palestinei (OEP) sa aiba o reprezentanța la Washington, pentru prima data din 1980, a anunțat sambata ministrul palestinian de externe Riyad al-Malki, relateaza AFP. Organizația pentru Eliberarea…

- Guvernul SUA a refuzat sa reinnoiasca autorizatia care permite Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) sa aiba o reprezentanta la Washington a anuntat sambata ministrul palestinian de externe Riyad al-Malki.

