Reprezentantul Palestinei in SUA a fost rechemat pentru consultari, dupa decizia privind Ierusalimul Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa.



Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA in procesul de pace pana la anularea deciziei despre Ierusalim



Ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki, a decis ca Husam Zomlot, reprezentantul Organizatiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP) la Washington, sa fie rechemat, a transmis Wafa.



Presedintele palestinian Mahmoud… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

