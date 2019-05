Reprezentanţii USR - PLUS, despre rezultatul alegerilor europarlamentare în Capitală 'Anuntam victoria noastra, dar de fapt victoria bucurestenilor. Avem 40% din voturile pe Bucuresti. Vreau sa le multumesc in primul rand bucurestenilor pentru acest vot, pentru orele in care au stat la cozi, au fost cozi la sectiile de votare, am avut o prezenta la vot record pentru ultimii ani, au fost aproape 1 milion de voturi. Pe sectoare am ajuns la aproape de 43%, asta arata ca bucurestenii sunt gata sa faca schimbarea, schimbarea acestei mafii care a capturat cele sase sectoare, Primaria Generala, care dreneaza bugetul generos al acestui oras catre companii municipale, catre clientela… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

