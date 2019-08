Stiri pe aceeasi tema

- Membrii aleși ai CSM, Victor Alistar și Romeo Chelariu, reprezentanți ai societații civile, solicita Vicepreședintelui procuror Nicolae Solomon sa convoace de urgența Secția pentru procurori a CSM pentru a discuta modul in care parchetele gestioneaza infracțiunile impotriva persoanei, la care sa…

- Președintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa modifice legile justiției și sa desființeze Secția Speciala de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Cei de la PSD transmit oficial ca nu vor mai iniția nicio modificare a legilor justiției pana ce toți magistrații nu vor ajunge la un consens…

- Reprezentantii societatii civile din Consiliul Superior al Magistraturii sustin ca boicotarea lucrarilor plenului de catre unii magistrati din CSM este de natura a bloca functionarea unor institutii ale sistemului judiciar. Reactia vine dupa ce, luni, sapte magistrati din CSM au cerut amanarea luarii…

- Laudabila pozitia reprezentantilor societatii civile din CSM Victor Alistar (foto stanga)si Romeo Chelariu (foto dreapta), in cazul boicotului declansat de unii dintre colegii lor din Consiliul Superior al Magistraturii impotriva Sectiei pentru investigarea infractiunilor din…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marti ca a avut o discutie cu ministrul Justitiei, Ana Birchall, careia i-a spus ca vrea ca ministrii sa nu faca referire la Justitie sau sa intervina în acest domeniu, transmite Agerpres."Am spus ca nu vorbesc despre Justitie si ca nu vreau sa intervin…

- "Infractorii din jurul lui Dragnea sunt speriati de referendumul initiat de presedinte, ca dracul de tamaie. Si incearca prin toate mijloacele posibile sa ii impiedice pe romani sa vina la vot si sa voteze 'da' la acest referendum (...). Acest referendum este vital pentru o evolutie sanatoasa a societatii…

- Ministrul interimar al Justiției a refuzat sa comenteze retragerea apelului in dosarul in care este judecat Viorel Hrebenciuc, mentionand ca justitia de face in sala de judecata."Nu comenteaz actele care se desfasoara intr-un proces in curs pentru ca justitia nu se face la tv, se face in sala…