- Plafonarea dobanzilor, prevazuta intr-un proiect aflat in dezbaterea Parlamentului, ar putea conduce la reducerea creditelor acordate populatiei, la scaderea consumului si ar putea afecta investitiile, ducand la o atenuare a cresterii economice, arata un studiu realizat la solicitarea bancilor.

- Drept urmare, Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) solicita Parlamentului Romaniei asigurarea unui dialog real si constructiv in dezbaterea proiectelor de legi privind plafonarea dobanzilor si extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial…

- Asociatia Romana a Bancilor (ARB) si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR), cele doua organizatii reprezentative ale comunitatii bancare romanesti, solicita Parlamentului Romaniei extinderea cu 60 de zile a termenelor propuse initial pentru dezbaterea aprofundata a impactului proiectelor…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care va face imposibil ca parlamentarii sa-si majoreze pentru ei insisi salariile. Astfel, USR continua seria de initiative legislative care urmareste eliminarea unor drepturi speciale ale parlamentarilor, vazute de cetateni…

- Plafonarea dobanzilor la credite va duce la compromiterea creditarii in Romania, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al Asociatiei Romane a Bancilor, la o conferinta de specialitate, precizand ca ar putea fi afectati atat potentialii clienti cu venituri mici, cat si cei cu venituri…

- Plafonarea dobanzilor la imprumuturi, propusa de parlamentari, va incetini acordarea de credite. Este parerea reprezentantilor Asociatiei Romane a Bancilor, care spun si ca piata este „compromisa”. Mai mult, imprumuturile pe termen scurt, de un an de exemplu, ar putea disparea.

- Florin Danescu, presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB) a afirmat ca plafonarea dobanzilor va compromite creditarea si ca persoanele care ar fi avut riscuri mai mari, dar care puteau sa acceseze un credit astazi, nu vor mai putea sa-l acceseze.

- "Fara a fi plastic deloc, am putea spune ca si o concluzie ca in Romania creditarea este compromisa", a spus Florin Danescu.Acesta a precizat ca in industria bancara costul creditului este format din mai multe elemente si ca o eventuala plafonare a dobanzilor nu ar mai permite reducerea…

- Dobânzile la depozite se vor mentine la un nivel scazut, daca dobânzile la credite vor fi plafonate, atrage atentia Cristian Pârvan, presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni din România (PIAROM).

- Plafonarea dobanzilor, o inițiativa legislativa susținuta de parlamentari PNL, PSD și ALDE, a trecut de comisiile de specialitate și urmeaza sa fie supusa votului in plenul Senatului, iar apoi la Camera Deputatilor.

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema inițiativei legislative care impune plafonarea dobanzilor maxime percepute de banci si IFN-uri pentru creditele ipotecare si de consum, dar și a modului cum au reacționat reprezentanții bancilor.Ziarul…

- Bancherii si academicienii considera ca plafonarea dobanzilor la credite, atat la cele de consum cat si la cele ipotecare, poate duce la exituri ale unor jucatori din piata si la pierderea unor locuri de munca, ca urmare a restrangerii industriei. „Daca se complica foarte mult politicile…

- Summitul informal european, gazduit vineri de Bruxelles, va reprezenta inceputul unei lungi dezbateri. Liderii Celor 27 vor trebui nu doar sa analizeze cum va fi acoperita o diferenta estimata la 14 miliarde de euro pentru perioada imediata post-Brexit, dar si sa cada de acord asupra prioritatilor…

- "Ca profesor, nu credeam ca un subiect care apare in a doua sau a treia lectie din manualele de economie clasica - impunerea unui pret maximal la un anumit produs intr-o piata- va reveni in discutia publica avand si o miza atat de importanta. Constat ca traim intr-o perioada in care premise institutionale…

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Bancile critica plafonarea dobanzilor la credite: Trimite clientii IFN-urilor in bratele camatarilor sau in cel mai fericit caz la case de amanet Proiectul de lege privind plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) la creditele acordate populatiei (ipotecare si de consum) a luat prin surprindere bancile,…

- Plafonarea dobanzilor la credite, dezbatuta in Parlament, va genera efecte in lant, la care politicienii nu s-au gandit, sustine Bogdan Glavan, care avertizeaza ca o lege nu poate anula logica economica dupa care functioneaza o piata libera. "Omul trebuie sa invete ca nu tot ce zboara se mananca.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, critica voalat inițiativa unui grup de parlamentari de a plafona dobanzile la credite, oficialul afirmand la Parlament ca el este un ”adept al pieței libere” și ca nu ar fi bine ca statul sa intervina decat in momentele in care apar derapaje. ”Eu nu am fost prezent…

- Ministrul Finantelor, despre plafonarea dobanzilor la credite: Statul nu trebuie sa intervina in piata Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare si de consum, ca statul nu trebuie sa intervina pe piata decat in cazul unor…

- Comisiile de buget, economica si juridica au acordat marti raport de admitere cu amendamente unei propuneri legislative care modifica OG 13/2011, astfel incat dobanda pentru creditele ipotecare nu va depasi de 2,5 ori dobanda de referinta a BNR, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir, unul dintre inițiatorii…

- Reprezentanții organizației au inaintat o petiție catre Ministerul Sanatații, comisiile de Sanatate din Parlament și catre președintele Klaus Iohannis, atragand atenția ca Romania nu are inca date concrete despre creșterea rezistenței la aceste medicamente. In contextul in care foruri internaționale…

- Ministrul Educației Naționale, prof. dr. ing. Valentin Popa, s-a intalnit vineri, 8 februarie, cu o delegație a Bancii Mondiale (BM), formata din Tatiana Proskuryakova, șefa Biroului Bancii Mondiale din Romania, Roberta Bassett, Senior Education Specialist, Mariana Moarcaș, Senior Education Specialist,…

- Știați ca fiecare cetațean al Uniunii Europene produce în medie circa jumatate de tona pe an de deseuri menajere? Iar în Uniunea Europeana traiesc peste 500 de milioane de cetateni. În plus, pe lânga deșeurile menajere, exista circa 900 de milioane tone de deșeuri rezultate…

- Angajații din penitenciare au peste un milion de ore suplimentare efectuate și solicita Guvernului plata acestora, dar și scoaterea la concurs a peste o mie de posturi, acuzand ca deficitul de personal este de 40%. In caz contrar, aceștia amenința cu proteste. Acest deficit este, de altfel, și cauza…

- Dezbatere in parlamentul European despre sistemul judiciar din Romania Parlamentul European organizeaza miercuri, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din România",…

- Dobanzile bancare vor creste in continuare pe piata din Romania, in ritmuri moderate, desi in prezent asistam la o relativa stabilitate. Trendul este deja setat in aceasta directie nu doar in Romania, ci in intreaga lume, sustine presedintele executiv al Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Florin…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti dimineata cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans la Strasbourg, in contextul in care miercuri va avea loc dezbaterea din Parlamentul European pe legile justitiei din Romania. Intalnirea, la care a participat si Ministrul delegat…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Noile prioritati ale bancilor sunt cresterea, digitalizarea si inovatia, 85% dintre banci afirmand ca implementarea unui program de transformare digitala este o prioritate de afaceri pentru 2018, conform raportului EY Global Banking Outlook 2018, remis marti AGERPRES. "Pentru a putea raspunde…

- ”In Parlament, noul prim-ministru Viorica Dancila a spus ca «pana in 2020 se vor inaugura 350 de km de autostrada, 250 de km de cale ferata modernizata, iar numarul drumurilor modernizate va creste cu 50%». Evident, este inca o declaratie vaga, menita sa dezinformeze, total iresponsabila, o alta…

- Mihai Fifor, ministrul propus al Apararii, a precizat, luni, la audierea sa de catre comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca are in vedere lansarea unui program de inzestrare a Forțelor Navale cu un submarin produs intr-un șantier romanesc.

- Dupa avertismentul fara echivoc primit, miercuri, de la Comisia Europeana, in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu au transmis spre Bruxelles o scrisoare de raspuns, in calitate de presedinti ai Parlamentului, in care isi exprima ingrijorarea fata…

- Dupa o audiere de mai bine de 2 ore in comisia economicp din Senat, ministrul Finantelor, Ionut Misa le-a marturisit jurnalistilor ca mai multi parlamentari i-au adus in vedere posibilitatea de a prelungi termenul de depunere a declaratiei. Potrivit acestora, termenul evocat recent, de 1 martie,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca oficialii si ambasadorii straini ar trebui sa fie mai rezervati când critica ceea ce se întâmpla în România. "Atitudini ale unor ambasade la Bucuresti sau chiar ale unor oficiali straini se întâmpla…

- Asociatia Studentilor la Drept din cadrul Universitatii ,,Alexandru Ioan Cuza' Iasi (ASD-UAIC Iasi), in parteneriat cu BETA e.V. - Bringing Europeans Together Association, are deosebita placere de a anunta faptul ca a inceput demersurile pentru desfasurarea celei de-a doua editii a proiectului Model…

- Reprezentantii industriei petroliere sunt ingrijorati Statie de alimentare Petrom. Foto: jurnaluldeilfov.ro. Reprezentantii industriei petroliere sunt îngrijorati de faptul ca unii politicieni considera ca redeventele percepute pentru gazul românesc nu sunt platite la un nivel…

- Potrivit MAE, in 31 decembrie doi cetateni romani au fost evacuati, in siguranta, din Yemen pe traseul Aden - Amman - Bucuresti. Pe tot parcursul deplasarii, cei doi romani s-au aflat in legatura permanenta cu Ambasada Romaniei din Regatul Hasemit al Iordaniei, care a monitorizat deplasarea,…

- Sindicaliștii gardienilor din penitenciare transmit un avertisment. Ei spun ca cel putin sase mii de detinuți vor fi puși in libertate, daca proiectul de lege initiat de deputatul PSD Catalin Radulescu – referitor la reducerea unor pedepse – va fi votat. Reprezentanții sindicali ai personalului din…

- Documentul ar urma sa modifice Legea evaziunii fiscale și sa aduca statului, potrivit inițiatorilor, un dublu caștig: atat recuperarea rapida a prejudiciilor, cat și scutirea cheltuielilor cu detenția condamnaților, scrie avocatnet.ro. Anularea pedepsei cu inchisoarea pentru fapte grave de…

- Alianța Naționala pentru Restaurarea Monarhiei (ANRM) nu considera necesara organizarea, in prima instanța, a unui referendum in care romanii sa aleaga intre monarhie sau republica. Alianța propune, in schimb, clasei politice o strategie in cinci pași pentru restaurarea monarhiei, care ii implica și…

- Cresterea preturilor la alimente, energie, bunuri si servicii, cresterea ratelor la banci, devalorizarea monedei nationale, prabusirea investitiilor, cresterea deficitelor, sunt tot atatea semnale ingrijoratoare INTERVENTIA SENATORULUI PNL ALINA GORGHIU, IN NUMELE GRUPULUI PARLAMENTAR, IN PLENUL SENATULUI…

- Senatorul PSD de Prahova, Radu Oprea, se numara printre inițiatorii proiectului de lege privind plafonarea dobanzilor la credite, practicate atat de banci, cat și de IFN-uri. Potrivit proiectului de lege, semnat de mai mulți senatori PSD, dar și PNL, dobanzile nu vor putea depasi cu mai mult de 50%…

- Plenul reunit al Parlamentului incepe astazi, la ora 11.00, dezbaterea proiectului de buget de stat si a proiectului bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018.Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 a fost adoptat vineri seara in Comisiile reunite de buget - finante ale Parlamentului,…

- Membrii Blocului National Sindical (BNS) organizeaza, marti, un miting de protest fata de masurile impuse de Codul Fiscal, mai ales fata de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Din cauza ceremoniilor de comemorare a Regelui Mihai I la Palatul Regal, BNS a restrans manifestarea…

- Plenul Camerei Deputatilor a respins luni propunerea de modificare a Regulamentului astfel incat procedura de revocare a presedintelui acestui for sa poata fi initiata la initiativa unei treimi din deputati. Initiatorii acestei propuneri au fost deputatii liberali, scrie agerpres.ro. „Aceasta initiativa…