Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva reamintește cetatenilor ca, in aceasta saptamana, operatorul serviciului de salubrizare cai publice S.C. „Salubritate” S.A. Deva desfașoara o campanie de curatare si intretinere a Bulevardului Decebal din municipiul Deva. Calendarul de desfasurare a campaniei:…

- Se mișca lucrurile in administrația Kovacs-Keizer-Beko. Sensul giratoriu prezentat de Buletin de Carei a intrat in reparații. Mai raman de amplasat indicatoarele pentru dirijarea traficului greu pe Centura de ocolire predata Primariei Carei de Compania naționala de drumuri. Astfel de imagini despre…

- Autostrada A10 Sebeș-Turda, mobilizare buna la viitorul nod rutier Alba Iulia Nord: Se decoperteaza bretele cu sensul giratoriu existent. Sambata dimineața, le ieșirea din Alba Iulia spre Cluj, antreprenorul Lotului 1 al Autostrazii Sebeș-Turda, Pizzarotti, avea o mobilizare neașteptat de buna pentru…

- Sensul giratoriu de la intersecția Fagului-Romul Ladea-Borhanci-Brâncuși este deja o poveste fara sfârșit. Primaria Cluj-Napoca a fost întrebata înca din 2015 despre acest sens giratoriu, dar raspunsul a fost ca nu deține teren. În ultimul an, Emil Boc s-a laudat cu…

- Doua mașini s-au tamponat marți, in jurul orei 14.30, in Alba Iulia, in sensul giratoriu de la magazinul Ambient. Din primele informații, este vorba despre o tamponare intre doua autoturisme, o Skoda și un BMW, in zona Ambient. Coliziunea s-a produs din cauza neacordarii de prioritate și a vitezei.…

- Sorina Ciurlea scrie pe Facebook ca a sesizat Consiliul Județean Timiș cu privire la gropile din acest drum și ca „nu se poate sa nu existe soluții temporare pentru a evita astfel de situații, chiar daca e vreme neprielnica!” „In urma zapezilor din aceasta iarna, odata cu gropile,…

- Un barbat din Alba Iulia este cercetat penal dupa ce a provocat un accident rutier, aflat sub influenta alcoolului la volan. A intrat in coliziune cu sensul giratoriu aflat la intersectia cu soseaua de centura din municipiu. Potrivit IPJ Alba, in noaptea de marti spre miercuri, in jurul orei 1.15, politistii…

- Accident rutier in aceasta dimineata, la intersectia strazii Hatman Arbore cu soseaua Mangaliei, la sensul giratoriu. O persoana a fost ranita in urma impactului.Politia se afla la fata locului.Din cauza accidentului s a format o coloana de masini pe sensul catre oras care se intinde pana in localitatea…