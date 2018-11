Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se schimba in acest sfarsit de saptamana, anunta ANM, precizand ca vor fi ploi si temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade, cu cateva grade mai putin decat media. De luni, vremea se incalzeste si vor fi valori normale pentru aceasta perioada.

- Horoscopul zilei de luni anunța numeroase vești importante pentru multe dintre zodii. Unii nativi vor primi astazi sume importante de bani, in timp ce alții vor plange cu lacrimi amare! Ție ce ți-a pregatit horoscopul zilei de 15 octombrie?

- Dragoș Dolanescu, parlamentar in Costa Rica, a vorbit cu trimisul special al Antena 3, Ana Maria Bujor, despre situația Elenei Udrea și a Alinei Bica, oferind informații in premiera. Acesta spune ca Elena Udrea ar putea fi chiar extradata impreuna cu fiica sa.

- In acest an scolar, Ministerul Educatiei a modificat continutul carnetului de elev, astfel incat pe prima fila a acestuia sa poata fi inscris codul numeric personal al elevului. Inscrierea CNP-ului in carnetul de elev este obligatorie pentru cei care vor sa beneficieze de calatoriile gratuite, respectiv…

- Peste 900 de maghiari din Romania au semnat o petitie prin care indeamna populatia la boicotarea referendumului pentru familie. Acestia considera ca intregul proces „nu este decat o incercare a Bisericii Ortodoxe Romane si a partidelor politice aflate la guvernare de a schimba directia discutiilor publice”…

- Hannelore a venit cu Bogdan la „Insula Iubirii” pentru a demonstra tuturor ca relația lor este una de vis și ca se vor intoarce acasa sa faca o nunta de vis, dar veștile de la Bonfire o lasa cu lacrimi in ochi.

- Institutul Național al Patrimoniului (INP) a realizat un studiu amplu care va sta la baza viitoarelor lucrari de conservare, restaurare și punere in valoare a sitului arheologic Sarmizegetusa Regia, pe care Consiliul Județean Hunedoara intenționeaza sa le deruleze in urmatorii ani. Rezultatele investigațiilor…

- Banca elena s-ar putea numi First Bank, aceasta dupa ce a fost cumparata de un fond de investitii american si de catre BERD. La sfarsitul lunii iunie s-a incheiat procesul de achizitie prin care Piraeus Bank Romania a fost preluata de fondul american de investitii J.C.Flowers &Co de la actionarii greci…