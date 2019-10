Reprezentanții Bisericilor Reformate din Euroregiunea DKMT s-au întâlnit la Lugoj Sambata, la Lugoj a avut loc cea de-a VII-a intalnire a Bisericilor Reformate din Euroregiunea DKMT (Dunare – Criș – Mureș – Tisa). Intalnirea a fost gazduita de Biserica Creștina Baptista „Harul” și a reunit 1.200 de credincioși reformați din Serbia, Ungaria și Romania. La eveniment au participat și Ionel Tuțac, pastor la Biserica Creștina Baptista „Harul” din Lugoj și președinte al Comunitații Bisericilor Creștine Baptiste Timișoara, și președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. „In calitate de fost președinte al Euroregiunii DKMT, am discutat despre conviețuirea… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

