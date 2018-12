Reprezentantii bancilor spun ca masurile economice anuntate de Guvern vor grabi recesiunea!

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile anuntate de Guvern risca sa grabeasca recesiunea in Romania, se arata intr-o scrisoare deschisa a comunitatii bancare reprezentata de Asociatia Romana a Bancilor si de Consiliul Patronatelor Bancare din Romania. Sistemul financiar din România consideră că iniţiativele legislative…

- Sistemul financiar din Romania considera ca initiativele legislative privind introducerea unei taxe pe active bancare si aprobarea unui pachet de legi restrictive pentru finantare vor avea efecte negative profunde, iar masurile anuntate risca sa grabeasca recesiunea in Romania, se arata intr-o scrisoare…

- Asociatia Analistilor Financiari Certificati (CFA) avertizeaza ca modificarile propuse de Guvern aduc grave prejudicii sistemului financiar, aflat la baza economiei romanesti, si pun in pericol dreptul romanilor la un trai decent la batranete, relateaza Agerpres.Conform unui comunicat remis,…

- Președintele Romaniei, opoziția, oamenii de afaceri și chiar unele sindicate critica masurile anunțate aseara de ministrul Finanțelor și spun ca vor produce haos in economie și creșteri de prețuri.

- Masurile privind Codul Fiscal, anunțate recent de Guven, par sa creeze instabilitate in Romania. Dupa ce Bursa a inregistrat o scadere drastica in țara noastra, pierzand tot avansul inregistrat in acest an, tot mai multe companii critica deciziile luate de Executiv.

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei (CCIR) considera ca noile masuri de supraimpozitare anuntate de guvern se constituie intr-o lovitura grava la adresa stabilitatii economice a Romaniei, cu efecte puternic negative asupra companiilor, atat de stat cat si private, cu capital romanesc sau strain.

- Camera de Comert si Industrie a Romaniei considera ca noile masuri de supraimpozitare anuntate de Guvern se constituie intr-o lovitura grava la adresa stabilitatii economice a Romaniei, cu efecte puternic negative asupra companiilor, atat de stat cat si private, cu capital romanesc sau strain.

- Romania are deja cons­trui­te „autostrazile digitale“, dar trebuie sa puna si masini pe acestea si sa-si stabileasca obiectivele, fiind necesar ca digitalizarea sa fie asumata politic si la nivelul societatii, apreciaza Sergiu Oprescu, presedintele consiliul director al Asociatiei Romane a Bancilor…