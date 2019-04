Reprezentanţii ANA, la Conferinţa internaţională de prevenire a consumului de droguri In perioada 17-18 aprilie a.c., la Targoviste, se desfasoara Conferința internationala "Prevenirea consumului de droguri in Romania, Norvegia, Malta, Uzbekistan și Italia", care reprezinta ultima activitate punctuala prevazuta in proiectul de parteneriat strategic (KA2) - “Stand Against Drugs” (SADs) din cadrul programului Erasmus+. Actiunea centralizata a proiectului este Dezvoltarea capacitatii institutionale in domeniul tineretului in țarile din Africa, Caraibe si Pacific (APC), America Latina și Asia (aplicat la Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura de la Bruxelles), cu… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

- Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Salaj, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Salaj, organizeaza in aceasta perioada o serie de sesiuni de formare adresate cadrelor didactice, avand ca obiectiv general imbunatatirea competentelor participantilor in vederea implementarii…

- La sediul Primariei Campina a avut loc luni o intalnire intre reprezentanții mai multor instituții publice pe tema modalitaților de prevenire a consumului de droguri in randul copiilor și tinerilor.

- Agentia Nationala Antidrog (ANA) organizeaza miercuri, 23 ianuarie a.c., ora 11.00, la conferinta de presa privind „Raspunsul Agenției Naționale Antidrog in planul politicilor publice antidrog de prevenire a consumului de droguri in mediul scolar”, care va avea loc la Sala de conferinte a institutiei…