Reprezentanţi prahoveni, în lotul României pentru Europenele de Atletism pe echipe Petre Apostol Maine, lotul national de atletism se va indrepta spre Sandnes, in Norvegia, pentru a participa la cea de-a VIII-a editie a Campionatelor Europene pe echipe – Liga I, practic esalonul secund al intrecerii continentale. In delegatia Romaniei se regasesc si reprezentanti prahoveni, atat printre sportivi, cat si in stafful tehnic. Astfel, la feminin, Andreea Lungu (CSS „Constantin Istrati” Campina), proaspat devenita campioana nationala de senioare, desi inca este junioara II, va concura la proba de aruncare a discului, in vreme ce fosta sa colega de la clubul prahovean, campineanca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

