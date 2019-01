Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a invitat marti pe liderii republicani si democrati ai Congresului la o intalnire pentru a incerca sa puna capat blocajului administratiei federale ('shutdown'), relateaza AFP. Cele doua tabere par a fi in impas. Adversarii democrati ai lui Donald…

- Consilierul economic al Casei Albe a afirmat ca Donald Trump nu a era informat despre arestarea directoarei financiare a gigantului chinez al telecomunicațiilor Huawei in momentul in care participa la un dineu cu omologul sau chinez Xi Jinping, saptamana trecuta, scrie AFP.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca statul Arizona „se pregateste de un val masiv” de imigranti in partea granitei care nu are un gard de protectie, scrie Reuters.„Arizona, impreuna cu armata noastra si ofiterii vamali se pregatesc de un val masiv in zona fara zid. Nu ii…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans si comisarul european pentru Afaceri Economice, Pierre Moscovici, au salutat victoriile obtinute de Partidul Democrat in alegerile legislative din Statele Unite, relateaza site-ul cotidianului Telegraph.

- 'In ceea ce priveste caravana, armata noastra este desfasurata. Avem circa 5.000 de soldati si vom merge pana la 10.000 sau 15.000', a declarat Trump, care si-a inmultit declaratiile si postarile pe Twitter pe aceasta tema odata cu apropierea alegerilor legislative de la 6 noiembrie. Cu titlu de…

- Autoritatile americane au interceptat dispozitive destinate Casei Albe, fostului presedinte Barack Obama si rivalei democrate infrante de Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2016 Hillary Clinton, relateaza CNN, informeaza News.ro.Un pachet suspect continand un dispozitiv exploziv improvizat…

- Pennsylvania Avenue 1600, Washington DC. Adresa la care locuiește liderul politic considerat de mulți ca fiind cel mai puternic om din lume: președintele SUA. In fața Casei Albe, dincolo de gardul care strazuiește peluza nordica a impunatoarei reședințe, un barbat, cocoțat pe un mic podium improvizat…