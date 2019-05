Stiri pe aceeasi tema

- La un magazin de pe str. Vasile Alecsandri din centrul Timișoara, angajații societații comerciale au observat doi tineri care au sustras mai multe bunuri alimentare de pe rafturi. Polițiștii locali i-au identificat imediat pe tinerii surprinși la furat. Ambii sunt minori, avand varsta de 15 ani și sunt…

- Sute de flori și un singur „gradinar” s-ar putea numi episodul petrecut azi-noapte in viața urbei de pe Bega. Polițiștii locali au surprins un „romantic” gradinar, care, in miez de noapte, a reușit sa smulga, cu tot cu radacina 555 de fire de narcise! Omul era din Bocșa și a luat florile „cu imprumut”,…

- Deși unele strazi din Timișoara au devenit pietonale, foarte mulți șoferi nu vor sa se obișnuiasca nici in ruptul capului, chiar daca risca sa fie amendați. De altfel, așa s-a și intamplat. Sute de conducatori auto care au parcat ilegal in ultima perioada pe strazile pietonale din centrul Timișoarei…

- Polițiștii locali au acționat și in ultimele zile pentru depistarea persoanelor care abandoneaza deșeuri pe domeniul public, dar și a celor care arunca diverse resturi alimentare și nealimentare, cum ar fi ambalaje, chiștoace de țigari, coji de semințe etc. Acțiunile fac parte din cadrul campaniei „Timișoara…

- „Tradiția” timișoreana conform careia o data la cateva zile un tanar smulge un ghiveci cu flori (sau mai multe) pe care-l arunca de pe Podul Michelangelo a refost confirmata. Continuatorul obiceiului este un… tanar. Polițiștii locali i-au „apreciat” gestul și i-au acordat o amenda de 2000 de lei. Faptașul,…

- Unii șoferi opresc fara sens… chiar in sensul giratoriu. Este și cazul celor care au fost amendați (și al celor care au scapat de sancțiune), care pun frana și staționeaza in „turbogirația” de la Maraști. Polițiștii locali din Timișoara au constatat in ultimele zile, cand de altfel au fost și aplicate…

- Urmarire ca in filme la sfarșitul saptamanii trecute, pentru oprirea unui barbat care era dat in urmarire naționala. Polițiștii timișeni l-au prins pe tanarul in varsta de 24 de ani dupa ce l-au blocat in trafic, la intersecția strazilor Ion Mihalache cu Andrei Șaguna, in zona Dorobanților din Timișoara.…

- Exista o specie de șoferi in Timișoara care se cred... tramvai. Este adevarat, nu tot timpul polițiștii locali ii lasa sa se manifeste. Ii „prind pe camere” și ii amendeaza atunci cand merg pe liniile de tramvai in Piața Libertpții din Timișoara. The post Șoferii care se cred… tramvai au fost amendați…