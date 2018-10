Stiri pe aceeasi tema

- Unii reprezentanti ai grupuri politice din Parlamentul European i-au cerut, marti, presedintelui Klaus Iohannis, la dezbaterea privind viitorul UE, sa continue lupta impotriva coruptiei si mentinerea independentei sistemului judiciar, prin regandirea rolului SRI, "ramasita regimului Ceausescu".

- Josef Weidenholzer, vicepreședintele Grupului S&D din din Parlamentul European, i-a cerut președintelui Klaus Iohannis sa reformeze Serviciul Roman de Informații, pe care l-a catalogat drept ramașita a regimului Ceaușescu.”Urmarim cu ingrijorare situația politica din țara dumneavoastra.…

- „Din punctul meu de vedere, comunicatul domnului președinte nu are nicio legatura cu realitatea din Romania. Cred ca statul de drept incepe cu respectul arhitecturii constituționale a fiecarei țari", a declarat, vineri, intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Norica Nicolai, europarlamentar ALDE.…

- Senatorul Serban Nicolae, liderul grupului PSD, i-a cerut demisia prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, pentru prestatia avuta in cadrul dezbaterii din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia din Romania. Intr-o postare pe Facebook, senatorul…

- Ska Keller, co-presedinta grupului verzilor din Parlamentul European, a declarat pentru G4Media, ca premierul Viorica Dancila a sustinut, in intalnirea pe care au avut-o marti, ca ”se banuieste ca protestatarii au fost trimisi din afara si ca erau drogati”, iar Codruta Kovesi a fost demisa…

- Cele doua amendamente au fost propus de senatorul PSD, Gheorghe Marin, dupa ce șeful statului Klaus Iohannis a inapoiat Parlamentului, spre reexaminare propunerea legislativa cu numarul 408 din 2017 „privind unele masuri necesare pentru implementarea operațiunilor petroliere de catre titularii de acorduri…

- In luna octombrie, premierul Viorica Dancila a fost convocata in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația din țara noastra. Dupa aceea, europarlamentarii urmeaza sa voteze o rezoluție impotriva Romaniei. Dupa ce, miercuri, s-a votat demararea procedurilor pentru aplicarea Articolului 7 impotriva…

- Informatiile legate de pesta porcina africana si de pesta porcina clasica sunt disponibile pe site-ul ANSVSA. Pesta clasica a mai lovit Romania in trecut, cea mai mare epizootie fiind in 1984, cand au murit un milion de porci. In schimb, pesta africana a ajuns la noi de-abia in 2017.