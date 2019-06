Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din comuna timișeana Izvin, locul in care Marcel Lepa l-a ucis duminica pe polițistul Cristian Amariei de la IPJ Timiș - Ordine Publica, au facut un gest de omenie fața de polițiștii care se afla in zona pentru a-l gasi pe criminal. Dupa ce ieri localnicii din Izvin au incercat sa-i ofere…

- Polițistul ucis de urmaritul general s-a stins in brațele unei femei din Izvin, care a incercat sa-i acorde primul ajutor. "Eram disperata. Cand l-am vazut ca moare si nu pot sa-l ajut...” a spus ingrozita martora, care susține ca ambulanța și echipajele de sprijin pentru polițiști au ajuns foarte tarziu,…

- Femeia din Izvin care i-a acordat primul ajutor politistului impuscat spune ca a trait clipe groaznice. Angelica Toma povesteste ca atat ambulanta, cat si fortele de interventie au venit abia dupa o ora in sprijinul politistilor din Recas.

- Ionel Marcel Lepa a reușit sa scape inițial de urmarirea oamenilor legii, deși a fost ranit. A fost oprit in timp ce incerca sa fure o mașina pentru a scapa, insa s-a facut nevazut. Luni, echipele de cautare i-au luat urma in localitatea Remetea Mare, aproape de Timișoara. Criminalul…

- Astazi, la Constanta dar si in toate institutiile Politiei din tara se va tine un moment de reculegere in memoria politistului Cristian Amariei, decedat duminica, in urma unei misiuni.Politistul se afla in misiune in comuna Izvin din judetul Timis cand a fost impuscat in zona gatului si a pieptului,…

- Klaus Iohannis a transmis, prin intermediul unui comunicat emis de Administrația Prezidențiala, un mesaj de condoleanțe catre familia polițistului de 43 de ani, Cristian Amariei, ucis duminica in localitatea timișeana Izvin, in timp ce se afla in misiune de catre un condamnat urmarit internațional.…

Este in continuare alerta maxima in toata tara pentru capturarea lui Ionel Lepa, ucigasul polițistului Cristian Amariei, in Recaș. Sute de politisti