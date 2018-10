Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de reprezentanti ai evreilor din Pittsburgh l-a acuzat duminica pe presedintele american Donald Trump, intr-o scrisoare deschisa, ca a "incurajat" miscarea suprematista a albilor si ca poarta astfel o parte din responsabilitatea pentru atacul sangeros care a avut loc sambata intr-o sinagoga…

- Unsprezece oameni, aproape toti cu varste peste 60 de ani, au fost ucisi sambata de gloantele trase de un antisemit de 46 de ani, care a provocat teroare in sinagoga "Tree of Life" din Pittsburgh, din inima cartierului Squirrel Hill. Ucigasul, arestat si identificat de autoritati drept Robert Bowers,…

- Robert Gregory Bowers a ucis opt barbati si trei femei in sinagoga Tree of Life sambata in timpul slujbei. El a fost apoi urmarit si impuscat de politie, au afirmat autoritatile in documente. "Vreau doar sa omor evrei", i-a transmis Bowers unui politist, conform documentelor. Oficialii…

- Un barbat suspectat ca a ucis 11 persoane la o sinagoga din Pittsburgh a fost pus sub acuzare pentru crima, dupa cel mai grav atac anti-semit din istoria recenta a Statelor Unite, scrie BBC, conform news.ro.Robert Bowers, in varsta de 46 de ani, este acuzat ca a deschis focul la sinagoga Tree…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat sambata "ura" din Statele Unite dupa atacul armat comis la o sinagoga din orasul Pittsburgh, Pennsylvania, unde un individ inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda, relateaza AFP. "Este sincer un lucru teribil, teribil ce se intampla cu ura…

