Reprezentanti ai Comisiei de Agricultura din Camera Deputatilor s-au intalnit cu agricultorii din Glodeanu Sarat

Agricultura este unul din domeniile care contribuie semnificativ la progresul economic al unei țari și indiferent de scara la care este practicata, aceasta are o influența foarte mare asupra bunastarii comunitaților locale. Județul Buzau reprezinta un spațiu in care se dezvolta un insemnat bazin legumicol exploatat de mici agricultori, la Glodeanu Sarat, dar și una din cele mai mari ferme din Romania, in comuna Amaru.