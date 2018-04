Reprezentanta Croației la Eurovision 2018 este acuzată că a plagiat o piesă românească Reprezentanta Croației la Eurovision 2018 este acuzata ca a plagiat o piesa romaneasca. Pe 13 februarie artista croata Franka a fost desemnata sa reprezinte Croația la Eurovision 2018 cu melodia Crazy. Pe 7 martie melodia a fost lansata oficial pe canalul de Youtube al Eurovision, iar atunci s-a aflat ca linia melodica seamana foarte mult cu cea a unei melodii romanești lansate de Guez online pe 24 februarie. Cele doua melodii au același aranjament instrumental. Acuzațiile de plagiat au inceput sa curga, dar apoi s-a aflat ca aici nu este cazul de furt, deoarece aranjamentul… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- Nu ar fi Eurovision fara o controversa legata de plagiat. Anul acesta reprezentanta Croației la Eurovision 2018 este acuzata ca a plagiat o piesa romaneasca – Ceea ce iubim a lui Guez, scrie Metro. Pe 13 februarie artista croata Franka a fost desemnata sa reprezinte Croația la Eurovision 2018 cu melofia…

- Organizatorii au anunțat al doilea val de artiști pentru Untold 2018, festival care se va desfașura la Cluj, in perioada 2-5 august 2018 . Duo-ul american THE CHAINSMOKERS ajunge pentru prima data in Romania, in luna august, la festivalul UNTOLD. Cei doi membri, Alex Pall și Andrew Taggart sunt caștigatori…

- Ștefania lanseaza cel de-al doilea single, “Solo Un Momento”, insoțit de un videoclip plin de energie și de vibe pozitiv. Este timpul sa ascultam “Solo Un Momento”, noul single semnat Ștefania. Este o piesa foarte energica in care dansul și muzica se completeaza perfect, inca o data! Artista ne provoaca…

- Cu multe simboluri personale, dupa cum spune Denis Roabeș, care se regasesc atat in versuri, cat și in imaginea videoclipului, The Motans a lansat single-ul „Jackpot”, impreuna cu videoclipul piesei, produs de Loops Production pentru Global Records.

- Piesa care a devenit un imn al copiilor din prima clipa in care a fost lansata, in 1979. Melodia „O lume minunata” este cunoscuta de toata lumea, fi e adulți, fi e copii și de la apariția ei pe Youtube a strans peste 500 de milioane de vizualizari, fi ind dintre cele mai accesate cantece din Romania.…

- Miley Cyrus este acuzata de plagiat si poate pierde 300 de milioane de dolari Miley Cyrus se afla in pragul unui proces costititor. Un artist jamaican, Michael May (Flougron), o acuza ca s-ar fi inspirat ilegal de mult din piesa lui, “We Run Things”, din 1998, si, considerand hitul artistei drept plagiat,…

- „Doua limbi“, melodia romaneasca abia lansata care a atins pe YouTube 4 milioane de vizualizari și face senzație in mediul virtual. Videoclipul a fost filmat la inceputul anului, in Focșani, de un grup de tineri, care se autointituleaza “Generatia 99”. Adolescenții, care s-au nascut in ultimul an al…

- O piesa controversata are sanse foarte mari la castigarea trofeului Eurovision 2018. Piesa Israelului, caci despre ea este vorba, a devenit o adevarata senzatie dupa ce aceasta a fost lansata.

- Cantareata americana Miley Cyrus a fost data in judecata de un compozitor jamaican privind drepturi de autor asupra piesei „We Can’t Stop”, iar el cere daune de 300 de milioane de dolari, scrie Reuters.

- Cantareata israeliana Netta, cu piesa ei „Toy”, este marea favorita pentru a castiga editia Eurovision de anul acesta, potrivit caselor de pariuri, relateaza marti agentia spaniola EFE.

- Artistul What′s UP a dezvaluit exclusiv pentru Unica.ro care este povestea hashtagului #viitoaremamica și de ce a starnit controverse. Artistul What′s UP și-a pus recent fanii pe jar cand sub o poza de pe contul lui de Instagram și in care aparea alaturi de soția lui, Simina, artistul a scris: „Te iubesc,…

- Așa cum s-a anunțat și anul trecut, Rusia, in cadrul concursului „Eurovision 2018”, va fi reprezentata de Iulia Samoilova. Anunțul a fost facut in cadrul emisiunii „Voskresnoe vremea” de la postul rusesc „Pervii kanal”. Melodia care va fi interpretata de Iulia pe scena de la Lissabona este „I Won’t…

- Dupa ce a facut furori cu "Obsesion", piesa care acum 16 ani ajunsese hitul momentului, Romeo Santos a dat din nou lovitura! E drept ca in tot acest timp a mai scos piese celebre, dar ”Sobredosis” se anunța a avea succesul extraordinar pe care a avut-o melodia din 2002.

- Surpriza finalului de an in materie de muzica latino a fost, fara indoiala, "Corazon" de la Maluma. Piesa s-a auzit la toate petrecerile de Revelion iar acum, la doar cateva saptamani, clipul se apropie de un miliard de vizualizari pe YouTube

- Dupa hitul „Uit de tine”, care a adunat peste 17 milioane de vizualizari pe canalul YouTube si s-a clasat in topul chart-urilor muzicale mai multe saptamani la rand, Mira lanseaza un nou single, „Vina”. O coproductie Cat Music si Global Records, piesa „Vina” este compusa de catre artista, impreuna…

- Coproducatorul filmului ''The Shape Of Water'', J. Miles Dale, a luat apararea peliculei in fata acuzatiilor de plagiat care i-au fost aduse cu putin timp inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Press Association. David Zindel, fiul dramaturgului decedat Paul…

- Camouflage e cel mai nou si cel mai indragit turneu al Larei Fabian. “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”,…

- Cea mai noua piesa marca Imagine Dragons a fost lansata și este super romantica. Ca tot e luna iubirii, se pare ca baieții de la Imagine dragons s-au gandit sa ne faca sa iubim un pic mai mult pe piesa lor

- The Humans va reprezenta Romania la Eurovision, cu piesa “Goodbye”. Trupa a caștigat finala Selectiei Nationale ce a avut loc la Sala Polivalenta din Bucuresti. The Humans au castigat finala selectiei nationale Eurovision 2018, dupa votul telespectatorilor, cu piesa “Goodbye”, si vor reprezenta Romania…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…

- Mari Lopez, vloggerița pe canalul Mari & Liz, a murit in luna decembrie, dupa ce boala i s-a raspandit in sange, ficat și plamani. Liz a institat ca dieta vegetariana a matușii sale, Mari, putea sa o țina in viața, dar ea s-a stins din viața dupa ce femeia care avea grija de ea (mama lui…

- O vedeta de pe Youtube a murit din cauza cancerului, dupa ce a spus ca o dieta vegetariana i-a vindecat boala. O vedeta de pe YouTube, care a spus ca trecerea la o dieta vegetariana i-a vindecat cancerul și a facut-o sa nu mai fie lezbiana, a murit de cancer. Anunțul a fost facut chiar de nepoata ei.…

- De Ziua Indragostilor, What’s UP vine cu o declaratie de dragoste “spumoasa”, plina de emotii: “Hana”. Piesa este compusa de catre What’s UP si produsa de Tudor Monroe. Videoclipul este regizat de Ionut Trandafir si produs de Radu Selaru, cei cu care What’s UP a colaborat si in trecut pentru alte videoclipuri,…

- Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea este in stare de orice pentru familia ei, lucru pe care l-a spus cat se poate de raspicat.Gabriela Cristea are o familie fericita alaturi de muzicianul Tavi Clonda și de fiica lor, Victoria, primul lor copil.Gabriela Cristea, despre a carei revenire pe…

- Un nou scandal zguduie piata muzicala, nu doar de la noi, dar se pare ca si la nivel international. Bogdan Tommo, producator muzical roman, a descoperit ca insusi marele J Balvin i-a plagiat piesa „Machina”, pe care a lansat-o sub numele de „Machika”, superhit la ora actuala, cu aproape 70 de milioane…

- Carla's Dreams a lansat o piesa dedicata femeilor. Melodia are o linie melodica liniștita, iar versurile sint patrunzatoare, glorificind femeia, care, ”pe umerii sai slabi, ține munți”, noteaza NOI.md. „Sint mii de citate in care femeia este apreciata. Le includem pe toate aici si va multumim!”, se…

- „Despacito”, hitul care a avut un succes nebun in toata lumea, este pe cale sa fie devansat de o alta melodie latino. Artiștii care l-au lansat nu sunt extrem de cunoscuți, dar asta se va schimba in curand, videoclipul piesei adunand deja peste 100 de milioane de vizualizari intr-un timp foarte scurt.…

- Documentarul "Licu, o poveste romaneasca", in regia Anei Dumitrescu, a fost selectat in sectiunea "In Focus: New Europe" a festivalului ZagrebDox, eveniment care se va desfasura in Croatia, in perioada 25 februarie - 4 martie. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES, filmul, recompensat…

- In ultima vreme au tot aparut in presa informatii precum ca melodia lui Maluma - "Corazon", seamana foarte bine cu piesa lui Fuego - "Sarut femeie mana ta". A Insa, intre cele doua piese exista o diferenta considerabila de vizualizari, Maluma are aproximativ jumatate de miliard de vizualizari la melodia…

- Declarația lui Fuego, dupa ce s-a spus ca Maluma i-ar fi copiat o piesa. Artistul a scris un mesaj pe contul de socializare, unde le-a impartașit fanilor parerea lui. Se pare ca melodia lui Maluma – „Corazon”, seamana foarte bine cu piesa lui Fuego – „Sarut femeie mana ta”. Paul Surugiu a lamurit aceste…

- Desi unul dintre jurati i-a oferit 12 puncte piesei „King”, artistul n-a reusit sa se califice in finala de la Bucuresti. Ieri seara, Tavi Clonda a urcat plin de speranta pe scena Teatrului National din Craiova, prezentand publicului o piesa ritmata, cu mesaj, intitulata sugestiv „King”. De acasa, a…

- Premiera muzicala de la moldoveanca Olga Verbitchi! Interpreta a lansat recent o superba melodie in colaborare cu Dj Sava din Romania. Piesa se numeste „Coco Bongo” si te duce cu gindul la zilele de vara si timpul liber din Mexic. Melodia vine la pachet si cu un videoclip incendiar, care, in mai putin…

- “Despacito”, piesa interpretata de Luis Fonsi și Daddy Yankee a fost, fara indoiala, piesa favorita a anului 2017, insa, cu toate acestea, nu a caștigat niciun premiu Grammy, iar reacția artistului nu s-a lasat mult așteptata. “Despacito” a reuși performața de a domina toate topurile importante din…

- Gala Premiilor Grammy, un fel de corespondent al Oscarurilor in muzica și-a desemnat caștigatorii. Cu aproape 4,8 miliarde de vizualizari pe Youtube, toata lumea ar fi tentata sa creada ca "Despacito" a fost piesa anului.

- Salvatore Cutugno a cucerit romanii in 1993, cand a urcat pe scena de la Cerbul de Aur și a cantat ”Ciobanaș cu 300 de oi”. El era deja faimos in toata lumea inca din 1983, cand piesa ”L’Italiano” a cucerit tot globul, iar in 1990, Toto a caștigat concursul ”Eurovision” cu piesa ”Insieme: 1992”. 25…

- Piesa care va reprezenta tara noastra la Eurovision 2018 va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Concursul va avea loc in capitala Portugaliei. Ordinea a fost stabilita luni, prin tragere la sorți, la sediul Primariei din Lisabona.

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- Piesa de mai jos nu mai are nevoie de nicio prezentare, iar acum se bucura si de un cover de mega succes. Clipul cu varianta feminina a strans deja peste 130 de milioane de vizualizari pe YouTube.

- Media Forest a lansat topul celor mai difuzate piese romanesti de catre televiziuni si radiouri. Printre artistii clasati in primele 10 locuri se numara Delia, The Motans, Carla's Dreams si Smiley.

- In anul 2016, au ocupat locul 6 in cadrul concursului „O melodie pentru Europa”. In acest an insa, trupa Doredos este motivata sa mearga cit mai sus! Tinerii au facut echipa cu legendarul Filip Kirkorov, care le compune o piesa pentru concurs, intitulata „My lucky day”. Surse apropiate ale artistului au…

- Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Bucuresti, unde a pregatit publicului si o surpriza muzicala: urmatorul single in avanpremiera. La fel s-a intamplat si in 2017, anul artistei, anul cu zeci de milioane de vizualizari pe YouTube…

- Ioana Ignat, debutul anului 2017 in muzica romaneasca, lanseaza piesa “Nu mai e” in cadrul unui show incendiar pe 11 ianuarie la Hard Rock Cafe Ioana Ignat va surprinde publicul cu urmatoarea piesa – “Nu mai e” – in prima auditie Ioana Ignat incepe in forta si anul 2018 cu un show live care va fi memorabil…

- Trupa britanica Radiohead o da in judecata pe artista americana Lana Del Rey, pe care o acuza de plagiat. Del Rey a confirmat pe contul ei de Twitter ca va exista un proces. Pe scurt, tipii de la Radiohead o dau in judecata pe Lana, pe motivul ca piesa acesteia, „Get Free“, lansata in 2017, seamana…

- Bruno Mars a lansat o piesa noua, intitulata "Finesse". Melodia este extrasa de pe albumul "24K Magic", un disc prin care artistul dorește sa transmita publicului buna-dispoziție și pofta de dans.

- Cantareata Lana Del Rey, in varsta de 32 de ani, o artista cunoscuta – la fel ca trupa Radiohead – pentru muzica ei melancolica, i-a asigurat pe fanii ei ca nu s-a inspirat din piesa “Creep”, lansata in 1992. Controversele vizeaza cantecul “Get Free”, o piesa…