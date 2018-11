Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a avertizat joi Romania ca producatorul de energie Complexul Energetic Hunedoara (CE Hunedoara) a primit un ajutor de stat ilegal, de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru imprumuturi finantate din fonduri publice, iar Guvernul trebuie sa recupereze suma respectiva si…

- "Ne-am gandit ca succesul Programului Rabla Plus, deci vanzarea si inmatricularea de autovehicule electrice depind foarte mult si de infrastructura. Atunci, de un an am inceput sa lucram la legislatie pentru a putea crea infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice. Am splituit acest obiectiv…

- Peste 3 milioane de produse suspecte a fi contrafacute au fost confiscate in Romania, la frontiera, in anul 2017, de catre autoritațile naționale, țara noastra fiind pe locul al treilea in Uniunea Europeana din acest punct de vedere, releva un raport emis joi de Comisia Europeana.