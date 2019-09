Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din toate statele membre ale UE, deci si cele din Romania, se pot inscrie, incepand de astazi, la concursul anual „Juvenes Translatores”, organizat de Comisia Europeana si dedicat elevilor de...

- Rasnovenii sunt invitati sambata la pescuit … de gunoaie Peturi, resturi vegetale, haine, obiecte casnice si chiar cadavre de animale formeaza, din pacate, noua fauna a apelor curgatoare ce traverseaza Romania. Apele spala mizeria si o poarta pana in zonele unde albia este mai larga, iar…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Romania urmeaza sa preia zece migranti din Malta, care sa fie relocati, dupa ce a raspuns favorabil, alaturi de alte state, unui apel de preluare facut de Comisia Europeana. "Este o decizie care arata disponibilitatea Romaniei de a contribui la efortul…

- Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) va finanta 20 de proiecte urbane cu 82 de milioane de euro, la categoria "utilizarea durabila a terenurilor, solutii bazate pe natura" beneficiarii fiind orasele Baia Mare (Romania), Breda (Olanda), Latina (Italia), Prato (Italia) si Plymouth (Marea…

- Garile de pe litoralul nostru nu arata prea bine. Sunt „mai rau ca in India", spun turiștii ingroziți. La Constanța, nu gasesc rampe de acces pentru bagaje și sunt nevoiți sa traverseze cu ele calea ferata. In sudul litoralului, angajații din gari stau cu cutii in mana pentru a-i ajuta pe oameni sa…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, saluta adoptarea, la data de 21 iunie, de catre Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept a Consiliului Europei (Comisia de la Veneția), a „Parametrilor privind relația dintre majoritate și opoziție intr-o democrație: lista de criterii” (‘Parameters…

- Comisia Europeana a reluat vineri, prin reprezentanța de București, avertizarile din 5 iunie, cand sublinia ca stabilitatea financiara din Romania este in pericol și ca exista riscul real ca Guvernul Dancila sa devieze de la ținta privind deficitul bugetar de 3% .

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, deschide joi, la Romexpo, evenimentul "Digital Assembly 2019', alaturi de comisarii europeni pentru economie digitala si societate digitala, Mariya Gabriel, si pentru cooperare internationala si dezvoltare, Neven Mimica.…