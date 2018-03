Stiri pe aceeasi tema

- Chisinaul a propus OSCE-ului înca doua prioritati în reglementarea conflictului transnistrean – una privind zona de securitate si cea de-a doua referitoare la respectarea dreptrurilor omului în stânga Nistrului. Reprezentantul special al presedintiei Italiei, Franco…

- Reprezentantul special al presedintelui in exercitiu al OSCE, Franco Frattini, a declarat marti, in cadrul vizitei sale la Chisinau, ca o solutie in reglementarea conflictului transnistrean ar putea fi un statut special pentru Transnistria in cadrul Republicii Moldova, informeaza Jurnal.md. In acest…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat luni ca Romania ar putea deveni "dusmanul numarul unu al Republicii Moldova" daca va continua sa sustina miscarea unionista de la Chisinau, relateaza site-ul Radio Europa Libera.

- Ministrul de externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, a declarat vineri intr-un interviu pentru Radio Chisinau ca autoritatile moldovene nu recomanda si sunt impotriva deschiderii unor sectii de vot in regiunea transnistreana, dat fiind faptul ca acest teritoriu nu se afla sub controlul Chisinaului.…

- Reprezentantul special al OSCE pentru regiunea transnistreana, Franco Frattini, va vizita Moldova in perioada 26-28 martie. Oficialul va purta discuții atat cu autoritațile de la Chișinau, cat și cu administrația de la Tiraspol.

- "Rusia urmareste doua proiecte de federalizare in Europa: pentru Republica Moldova si pentru Ucraina. Posibil acum si in Siria, eu ma astept sa vad o propunere de federalizare a Siriei. Pentru Republica Moldova, proiectul se numea federalizare incepand cu 2003, cu Memorandumul Kozak; Federatia Rusa…

- Reprezentantul special al presedintelui in exercitiu al OSCE pentru reglementarea conflictului transnistrean, Franco Frattini, a fost criticat marti, 13 martie, de catre liderul PDM, Vlad Plahotniuc. Acesta s-a aratat deranjat de afirmatiile oficialului european, facute intr-un interviu recent.

- Intr-un interviu pentru Radio Europa Libera, Maia Sandu a declarat ca guvernarea "nu ar fi dornica sa introduca acțiuni, masuri de combatere a corupției in programul FMI". Aceasta declarație a determinat Ministerul Finanțelor sa solicite o pecizare din partea FMI, la care FMI a raspuns ca "nu a avut…

- Congresul SUA a inregistrat, miercuri, o rezolutie prin care sustine asocierea Republicii Moldova la Uniunea Europeana si cere Federatiei Ruse sa-si retraga trupele si munitiile din regiunea Transnistria, relateaza site-ul deschide.md.

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Partea transnistreana nu discuta posibilitatea ca institutiile abilitate ale Republicii Moldova sa elibereze placute de inmatriculare si alte acte pentru detinatorii de transport auto din Transnistria. Despre aceasta se mentioneaza in comentariul MAE al autoproclamatei RMN, publicat vineri, cu privire…

- La urmatoare ședința a grupurilor de lucru ale Chișinaului și Tiraspolului pentru transportul auto si dezvoltarea infrastructurii drumurilor, care va avea loc vineri, 16 februarie sau luni 19 februarie, ar putea fi aprobat mecanismul de accedere a mijloacelor de transport din Transnistria în…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'),…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- MAE de la Chisinau condamna comportamentul provocator al trupelor ruse din stanga Nistrului, care in pofida protestelor exprimate in repetate randuri de catre autoritatile moldovene continua sa desfasoare activitati militare cu obiective dubioase. Ingrijorarea Chisinaului in acest sens este…

- Ministerul de Externe al Republicii Moldova considera drept o 'provocare' exercitiile efectuate in ultimul timp de catre trupele ruse din Transnistria, in contextul intensificarii acestora, conform expertilor moldoveni, potrivit Radio Chisinau. MAE de la Chisinau condamna comportamentul…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezenta militara a armatei ruse in stanga Nistrului, acesta ar fi un avantaj in dialogul moldo-rus. Totodata, este putin probabil ca Moldova va obtine bani de la Federatia Rusa. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul…

- Directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale „Ion I.C. Bratianu” al Academiei Romane (ISPRI), Dan Dungaciu, considera ca Moscova nu doreste in acest moment ca Transnistria sa obtina independenta, dar ca malului stang al Nistrului sa i se ofere un statut special in cadrul Republicii…

- Fenomenul numit conflict transnistrean nu exista în mentalitatea colectiva a cetațenilor Republicii Moldova. O dovada în acest sens ar fi faptul ca acesta se regasește pe ultimul loc în sondajele de opinie publica. Aceasta parere aparține directorului de programe de la Institutul…

- Transferurile de bani ale moldovenilor care muncesc peste hotare, chiar daca ramân la un nivel destul de înalt, nu mai joaca un rol important, în condițiile în care exporturile depașesc banii introduși în țara, deja al treilea an consecutiv. În 2017 volumul remiterilor…

- Liderul fracțiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat, Tudor Deliu, spune ca nu cunoaște în practica internaționala exemple când președintele țarii poate fi suspendat pe o perioada de câteva minute, ca decretul pentru desemnarea unor demnitari sau promulgarea unor legi…

- Liderul autoproclamatei RMN, Vadim Krasnoselski, a numit greșita declarația președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, despre faptul ca Transnistria reprezinta o ancora a statalitații moldovenești, relateaza NOI.md. Anterior Dodon a remarcat ca Transnistria reține Republica Moldova de la unirea cu…