Autoritatea Naționala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE)nu are nevoie de sumele obținute din taxa de 2% aplicata asupra cifrei de afaceri obținuta din activitațile din energie electrica și gaze naturale, recunoaște vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare (ANRE), Zoltan Nagy-Bege. Potrivit OUG 114/2018, sumele vor platite catre ANRE, insa in condițiile in care autoritatea nu are nevoie de acești bani, care este rostul acestei taxe? Ar ajunge sa fie o taxa care ar impovara in mod inutil companiile din domeniul energiei, mai ales producatorii.