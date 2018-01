Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Fifor a anuntat ca miercuri va lua decizii legate de scandalul de la varful Politiei si de la varful Ministerului de Interne, scrie Romania TV.Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Shinzo Abe, premierul Japoniei, a fost primit, marti dupa-amiaza, de presedintele Klaus Iohannis, la Palatul Cotroceni. Vizita sa are loc in plina criza politica, premierul japonez avand programata pentru vizita la Bucuresti si o intalnire cu premierul Mihai Tudose, insa, in conditiile demisiei lui…

- Politicienii din Gorj au comentat decizia PSD de a-l schimba din functie pe premierul Mihai Tudose. Acesta din urma a rezistat o jumatate de an in functie, fiind obligat de partid sa isi dea demisia, ca urmare a pierderii sprijinului politic. Deputatul de Gorj, Alin Vacaru susține ca acest lucru era…

- Presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, a declarat marti ca premierul Japoniei ar putea privi „ca pe un afront” faptul ca nu are cu cine sa se intalneasca la Palatul Victoria, dupa demisia primului-ministru Mihai Tudose.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose. Conform art. 107, alin. 3 din Constitutie, „…presedintele Romaniei va desemna un alt…

- Președintele Klaus Iohannis a respins marți propunerea PSD ca Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii și vicepremier in Guvernul Tudose, sa fie premier interimar. Președintele l-ar prefera pentru aceasta funcție pe Mihai Fifor, pana acum Ministru al Apararii. Potrivit legii, președintele Romaniei este…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit marti, de la ora 11:00, pentru a nominaliza un alt premier, dupa ce Mihai Tudose fost fortat de partid sa demisioneze. Surse din PSD au declarat pentru „Adevarul“ ca cele mai mari sanse pentru Palatul Victoria le are ministrul Apararii, Mihai Fifor, unul dintre oamenii…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat, marti, ca l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apararii, sa exercite interimar functia de prim-ministru al Romaniei, in urma demisiei lui Mihai Tudose.

- Deși vizita sa istorica pentru Romania era programata pentru astazi, premierul Japoniei Shinzo Abe a anunțat ca nu mai vine la Palatul Victoria. Decizia a venit in urma demisiei premierului Mihai Tudose, dar și din cauza faptului ca Paul Stanescu a fost refuzat de Klaus Iohannis.Programul…

- Premierul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria, la sediul Guvernului sosind si vicepremierul si ministrul Dezvoltarii din Guvernul Tudose, Paul Stanescu, vicepremierul Marcel Ciolacu, fostul ministru Sevil Shhaideh si liderul PSD Dambovita, Adrian Tutuianu. Presedintele…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, vine marți la Bucuresti, în prima vizita oficiala din istorie a unui premier nipon în tara noastra. La Bucuresti, seful Executivului de la Tokyo va avea un dejun de lucru cu presedintele Klaus Iohannis, dar si întrevederi la Palatul Victoria,…

- PSD decide cine va fi noua propunere de premier; Dragnea spune ca nu se va mai implica de data aceasta in alegerea noului șef sl Executivului, pentru ca nu a avut noroc cu primele doua nume, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose. ”Nu vom pleca de aici pana nu iese fum alb”, a menționat președintele PSD, luni…

- Comitetul Executiv Național al PSD se va reuni marți, la ora 11.00, pentru a desemna persoana care fi propusa președintelui Iohannis pentru funcția de prim-ministru. Potrivit lui Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, dar și altor surse din partid, pe lista posibililor viitori premier se…

- Mihai Tudose, impreuna cu ministrii sai, a depus juramantul in data de 29 iunie 2017. La acea vreme Tudose spunea "Am fost propus in aceasta functie de catre presedintele Liviu Dragnea, acceptat de presedintele Klaus Iohannis si nu vreau sa insel increderea acordata. Voi fi prezent in Parlament…

- Demisia lui Mihai Tudose a lasat locul liber la Palatul Victoria. Social-democratii s-au miscat rapid si au decis: Mihai Fifor este propunerea pe care i-o vor prezenta presedintelui Klaus Iohannis pentru postul de prim-ministru al Romaniei. Daca seful statului nu va fi de acord, asa cum sustinuse la…

- „In fiecare zi ne ducem acasa, nu ? Eu am spus-o colegilor foarte clar, prima zi la Palatul Victoria este prima din ultimele", a spus Mihai Tudose la intrarea in sediul PSD. Surse politice susțin ca premierul ar fi afirmat, in cadrul ședinței CExN care este in desfașurare la aceasta ora, ca daca…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni marti, la Palatul Victoria, cu premierul japonez Shinzo Abe, care va efectua o vizita oficiala in Romania, informeaza Biroul de presa al Guvernului. Inaltul demnitar nipon va fi insotit de o delegatie de oameni de afaceri. Cu ocazia…

- Miscare de forta a premierului Mihai Tudose! La doar cateva minute dupa ce a anuntat ca nu vrea sa demisioneze, Carmen Dan e pusa din nou intr-o postura umilitoare. Romania TV anunta ca seful de la Palatul Victoria a decis sa o demita pe Carmen Dan.Tudose s-ar fi enervat dupa declaratiile…

- Mihai Tudose, despre evaluarea Laurei Codruța Kovesi. Premierul a declarat, vineri, ca nu a dorit sa știe despre evaluarea procurorului-șef al DNA, Laura Codruta Kovesi, pentru a nu influența „ o decizie care chiar n-ar trebui sa fie politizata”. Șeful Guvernului a fost intrebat, la Romania TV , daca…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a semnat urmatoarea declaratie de presa: "Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose…

- Mii de oameni au asistat la parada de Ziua Nationala de la Arcul de Triumf, la care au participat 3.500 de militari, cu 350 de mijloace tehnice. Desfașurarea militara a fost privita din tribuna oficiala de președintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul…

- Romania va achiziționa rachete PATRIOT din SUA, in schimbul sumei de aproape 4 miliarde de dolari, fara TVA. Deși in legislație a fost prevazuta legea offset-ului, care prevedea ca firmele straine care vand armament Romaniei sa faca investiții in țara noastra, aceasta nu mai e valabila, inca din…

- Sedinta extraordinara a cabinetului Tudose a fost amanata Foto: Arhiva. Sedinta extraordinara a Cabinetului Tudose, în care ar fi trebuit sa se discute o serie de masuri fiscale care au generat tensiuni în rândul partenerilor sociali, a fost amânata astazi pentru a doua…

- Romania va cumpara elicoptere H 215, produse de concernul european Airbus România va cumpara elicoptere H 215 produse de concernul european Airbus la fabrica de la Ghimbav, a anuntat ministrul Apararii, Mihai Fifor. Aparatele de zbor vor intra în dotarea armatei si a MAI,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Intrebat despre intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si reprezentantii…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Fifor a mai precizat și faptul ca de 1 Decembrie vor fi prezentate…

- Armata va achiziționa elicoptere produse la Brașov Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Întrebat…

- Intrebat despre intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si reprezentantii Airbus, care a avut loc luni, la Guvern, vizand si o eventuala comanda a MApN pentru compania franceza, Fifor a confirmat intalnirea. „Am avut o intalnire, intr-adevar, luni, la sediul Guvernului, alaturi de premierul Mihai…

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…