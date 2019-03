Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit miercuri cu usile inchise pentru a discuta un raport privind cele mai recente constatari ale Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) privind utilizarea armelor chimice in Siria, relateaza Xinhua. Potrivit raportului organizatiei…

- Administratia de la Washington a anuntat ca va oferi o recompensa de pana la un milion de dolari pentru informatii care duc la capturarea lui Hamza Bin Laden, fiul fostului lider Al-Qaida Osama Bin Laden, relateaza BBC. Hamza Bin Laden este considerat unul dintre liderii principali ai gruparii teroriste…

- Nu mai puțin de 33.341 de omucideri au fost inregistrate in Mexic, in 2018. Acesta este cel mai mare numar de omoruri comise in ultimii 20 de ani, de la inceputul realizarii statisticilor pe aceasta tema. In 2017, autoritațile mexicane au anunțat ca se inregistrase un record cu 28.866 de omucideri.…

- Consiliul de Securitate al ONU a decis vineri in unanimitate trimiterea de observatori civili in Yemen mai ales pentru a securiza functionarea portului strategic Hodeida si supraveghea evacuarea combatantilor din acest oras, informeaza France Presse, preluata de Agerpres.

- Peter Cherif, in varsta de 36 de ani, cunoscut si ca Abou Hamza, va fi transferat in Franta pentru a fi interogat privind acuzatiile ca s-ar afla in spatele atacului de la sediul publicatiei satirice, din Paris.Cherif era un prieten apropiat al fratilor Cherif si Said Kouachi, cei care…

- Consiliul de Securitate al ONU a prelungit joi cu un an autorizarea pentru ajutorul umanitar dincolo de frontiere si de liniile frontului in Siria, in pofida reticentelor Rusiei, care a cerut in zadar in timpul negocierilor o prelungire limitata la sase luni, scrie agerpres.ro.

