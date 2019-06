Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, numirea suedezului Tomas Ryde in functia de antrenor principal al nationalei feminine a Romaniei. Contractul scandinavului de 59 de ani va acoperi ciclul de pana la finalul Jocurilor Olimpice -…

- Fostul fotbalist Tudorel Stoica a declarat, marti, la aniversarea a 33 de ani de la castigarea Cupei Campionilor Europeni, ca performanta lui si a colegilor de la Steaua din 1986 nu va mai putea fi repetata niciodata de o echipa de fotbal din Romania, informeaza Agerpres. "7 mai este o zi speciala pentru…

- Cosmina Pana (CSM Bacau) a adus prima medalie Romaniei la Campionatele Europene de haltere de la Batumi (Georgia), sambata, la stilul aruncat din cadrul categoriei 45 kg. Cosmina Pana a luat bronzul cu performanta de 84 kg, in timp ce la smuls s-a clasat pe locul 5, cu 65 kg, iar la total…

- Desfașurate in Capitala, Campionatele Naționale de scrima pentru seniori au consemnat performanța remarcabila a sportivei oradene Bianca Benea, care s-a clasat pe locul secund in proba individuala de spada. Spadasina legitimata la CSM Oradea a devenit astfel vicecampioana naționala de senioare…

- Romania intalnește astazi Spania, in cea de-a doua partida la Campionatul European de la Coimbra (ora 16.00, in direct pe Rugby Europe.tv). Staff-ul tehnic a stabilit echipa pentru aceasta partida, fața de meciul cu Olanda fiind facute opt schimbari in Primul XV. Șase sportivi baimareni fac parte din…

- Un elev de 15 ani cazut de la etajul doi al unei școli din Timiș și a fost preluat de ambulanța in stare grava. Incidentul a avut loc luni dimineața la școala gimnaziala din localitatea timiseana Lenauheim. Echipajul de ambulanța a fost chemat pentru o cadere de la inaltime, la scoala gimnaziala din…

- Invitata in aceasta dimineața la emisiunea GSP Live, Anamaria Branza, cea mai valoroasa scrimera din Romania, a vorbit despre procesul de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020. VIDEO cu relatarea sportivei „E greu anul preolimpic, dar inca n-a inceput nebunia. Ma amuza teribil ca lumea…

- Florin Croitoru (25 de ani), halterofil roman care concureaza la categoria 56 de kilograme, a fost depistat pozitiv in urma unei probe recoltate la Jocurile Olimpice de la Londra 2012. Romania poate pierde 6 locuri la Tokyo 2020. Romania apare cu 19 cazuri de halterofili prinși dopați, in 3 randuri…