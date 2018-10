Stiri pe aceeasi tema

- Coroana Regala a Romaniei va fi expusa la București in perioada desfașurarii Festivalului Național de Teatru, in Sala ,,Memorie” a HUB-ului FNT din Centrul Vechi al Capitalei (Hanul Gabroveni). In an centenar, avem onoarea sa gazduim cel mai de preț simbol al Independenței și al Unirii Romaniei, precum…

- ASTEPTARE…Magistratii Curtii de Apel Iasi au ajuns la finalul ultimului dosar in care fostul subprefect Sergiu Marian este judecat pentru fapte de coruptie si au stabilit sa pronunte sentinta la inceputul lunii viitoare. In acelasi dosar mai sunt judecati si fostul subprefect Vasile Catalin Cupsan,…

- Cererea de extradare in Statele Unite ale Americii a hacker-ului Marcel Lehel Lazar, alias "Guccifer" sau "Micul Fum", devenit celebru dupa ce a spart conturile de e-mail ale unor personalitati din Romania si America si care a contribuit la aflarea faptului ca Hillary Clinton a folosit un server…

- Ramasitele pamantesti a 10 partizani anticomunisti, descoperite in ultimii ani pe teritoriul judetului Alba, vor fi reinhumate miercuri, 23 august, in municipiul Alba Iulia. Partizanii au fost ucisi in timpul unor confruntari armate purtate in anul 1949 cu autoritatile statului comunist pe teritoriul…

- Politistii de la prevenire continua actiunile de informare a cetatenilor cu privire la metodele de protectie a bunurilor persoanele. Prevenirea infractiunilor contra patrimoniului ramane prioritate a Inspectoratului de Politie Judetean Alba. Actiunile informativ – preventive ale politistilor de la Compartimentul…

- Un jandarm din Lugoj s-a electrocutat in timp ce lucra in curtea casei sale. Barbatul se zbate intre viața și moarte, dupa ce a atins doua fire de curent despre care nu știa ca sunt alimentate. Subofiter in cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi Timis, barbatul lucra luni noaptea in curtea casei…

- Un barbat dintr-un sat din Alba, banuit ca ar fi savarsit alaturi de alte persoane, in luna mai, o fapta de omor in Italia, a fost arestat provizoriu de catre Curtea de Apel (CA) Alba Iulia pe o perioada de 9 zile, pana cand va fi depus la dosar de catre procuror si mandatul european de arestare.…

- Marșul Centenarului a ajuns sambata, 28 iulie 2018, la Targoviște. Au pornit pe jos la 1 iulie din Alba Iulia – cetatea simbol a Marii Uniri, au trecut prin Cluj-Napoca, Reghin, Targu Mureș, Sibiu , Manastirea Cozia ,Ramnicu Valcea, Curtea de Argeș, Campulung, Cetațeni, Izvoarele iar acum Flacara Unirii…