- La ordinea zilei sunt investițiile in infrastructura rutiera a localitaților. In cazul unei comunei timișene se afla in derulare cateva proiecte foarte necesare. The post Modernizari intr-o comuna timiseana. Pentru realizarea lucrarilor s-au „batut” firme din Serbia, Slovacia și Ungaria appeared first…

- Toros, carnati, caltabosi si jumari vor putea fi degustate in cadrul festivalului-concurs „D’ale porcului”, eveniment ce va avea loc in parcarea unui mall. Peste 20 de echipe s-au inscris in competitie.

- Evenimentul are loc pe 17 februarie, in parcarea Era Park. „La Craciun, cand taia tata porcul si-l parlea, si-l oparea, si-l invelea iute cu paie, de-l innadusa, ca sa se poata rade mai frumos, eu incalecam pe porc deasupra paielor si faceam un chef de mii de lei”. Asa era in…

- Asociația Mioveni-Landerneau, Centrul Cultural Mioveni și Asociația profesorilor de limba franceza Argeș au organizat sambata, 3 februarie 2018, a treia editie a Festivalului de Clatite. Obiectivul festivalului a avut o dubla dimensiune: distractiva și caritabila. Participantele la festival au aflat…

- Primele doua jucatoare ale lumii s-au infruntat in finala Australian Open 2018, Halep si Wozniacki disputandu-si nu doar trofeul, ci si primul loc in ierarhia WTA. Meciul s-a decis dupa trei seturi, victoria apartinandu-i danezei, desi Simona a avut un meci foarte bun. Tabela a indicat Halep- Wozniacki:…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va juca in Grupa a 4-a din Seria C a Ligii Natiunilor, alaturi de selectionatele Serbiei, Muntenegrului si Lituaniei, s-a stabilit, miercuri, la tragerea la sorti de la Lausanne. La tragerea la sorti, Romania a fost cap de serie. Componenta celor patru…

- Pe langa festivalurile Sziget de la Budapesta si EXIT de la Novi Sad, romanii din vestul tarii au la indemana si Nova Rock Festival, care se desfasoara in Austria, la granita cu Ungaria.

- Scoala profesionala "Tivai Nagy Imre", din localitatea Sanmartin, va organiza, in premiera, cursuri de grajdar (ingrijitor cai), autoritatile locale si judetene dorind ca domeniul ecvestru sa devina unul prioritar, se arata intr-un comunicat remis de Consiliul Judetean (CJ) Harghita, informeaza...

- Este doar o chestiune de timp pana cand compania Tarom va disparea de pe piața, a declarat Jozsef Varadi, CEO al companiei maghiare Wizz Air, intr-o conferinta de presa la București.Șeful Wizz Air a criticat mișcarile sindicale care au dus la blocarea unor zboruri ale unor companii cunoscute…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 22 mondial, a castigat finala turneului WTA de la Sydney, dotat cu premii totale in valoare de 733.900 dolari, ultima repetitie inaintea Openului Australiei, invingand-o sambata dimineata, in doua seturi, 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty.…

- Lorelai Mosnegutu A si-a indeplinit marele vis, acela a-si gasi o locuinta. Apartamentul se afla in Popesti – Leordeni, la doar 100 de metri de statia de metrou Dimitrie Leonida, intr-o zona linistita, la parter. Castigatoarea de la “Romanii au talent“ si-a mobilat locuinta si se considera o persoana…

- Reprezentantii FIDESZ au interepretat afirmatiile premierului drept o “amenintare cu spanzuratoarea a acelor maghiari din Transilvania care arboreaza in patria lor steagul secuiesc si isi apara identitatea maghiara”, scrie agentia ungara de presa MTI, citata de editia in limba romana a portalului…

- Consiliul Județean Cluj a eliberat doua certificate de urbanism care vizeaza lucrari de investiții in rețeaua de distribuție a energiei electrice destinata consumului general și iluminatului public in comunele Sanmartin și Țaga – sat Santejude Vale. Astfel, in ceea ce privește propunerea de extindere…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- Gradinita cu Program Normal "Luminita" din comuna Lumina, judetul Constanta organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante de contabil cu 0,25 norma in cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Conditiile specifice necesare in…

- Alexis Sanchez (29 de ani) va fi, in proportie foarte mare, jucatorul lui Manchester City. Starul lui Arsenal s-a inteles deja cu echipa lui Guardiola asupra termenilor financiari, iar singura dilema e legata de momentul in care se va petrece mutarea. Conform reputatului urnalist…

- Ungaria este gata sa isi majoreze pana la 1,2% din PIB contributia la bugetul Uniunii Europene, a declarat luni Janos Lazar, sef de cabinet al premierului Ungariei, citat de MTI. "Suntem convinsi ca nu putem avea mai multa Europa cu mai putini bani", a spus ministrul ungar intr-o conferinta de presa…

- „Concursul de preparare traditionala a porcului, intre comunele din judetul Bihor, are ca scop conservarea si promovarea acestei traditii populare si va avea loc sambata, 17 februarie 2018, in Parcul „Balcescu” din Oradea”, anunta organizatorii. Pentru fiecare echipa inscrisa in concurs,…

- Anual, peste un milion de turisti viziteaza statiunea maghiara Hajdiszoboszlo. Mai bine de jumatate din turistii straini sunt romani si polonezi. Nu e de mirare ca autoritatile s-au implicat serios pentru atragerea turistilor romani in numar cat mai mare. Asa se face ca, in statiune, in special atunci…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba influenta mai mare la nivelul Uniunii Europene, în contextul în care ambele tari sunt criticate de Bruxelles pentru încalcarea normelor democratice, informeaza publicatia EUObserver, citata de Mediafax.

- Si in 2017, nationala de handbal feminin a fost portdrapelul Romaniei la nivel de echipe reprezentative. Cristina Neagu & Co s-au calificat la Campionatul Mondial din Germania la pas dupa o ”dubla” cu Austria, au obtinut maximum de puncte in primele jocuri din preliminariile Campionatului European…

- Castigatoarea celui de-al saptelea concurs „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, a devenit tinta internautilor dupa ce a afirmat ca Igor Dodon este prima si unica persoana de stat care a felicitat-o pentru succesul obtinut la acest concurs. Declaratia ei vine in contextul unui val de critici la adresa ei,…

- Castigatoarea celui de-al saptelea concurs „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, afirma ca Igor Dodon este prima si unica persoana de stat care a felicitat-o pentru succesul obtinut la acest concurs. Declaratia tinerei interprete a fost facuta in contextul unui val de critici la adresa ei, dupa ce a acceptat…

- Castigatoarea celui de-al saptelea concurs „Vocea Romaniei”, Ana Munteanu, afirma ca Igor Dodon este prima si unica persoana de stat care a felicitat-o pentru succesul obtinut la acest concurs. Declaratia tinerei interprete a fost facuta in contextul unui val de critici la adresa ei, dupa ce a acceptat…

- Responsabilul ungar mentioneaza in interviu ca daca traficul de la aceasta granita se va transforma intr-o ruta principala de migratie, la frontiera dintre Ungaria si Romania ar putea fi construit un gard, dupa consultari cu autoritatile romane.Gyorgy Bakondi mai noteaza ca autoritatile…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, o adevarata vedeta pe Facebook pentru transmisiunile in direct pe care le face din diverse locuri pe care le viziteaza, indiferent de momentul zilei, a transmis sambata parlitul porcului prin metoda traditionala, cu paie.

- La nici macar o saptamana dupa ce a fost desemnata castigatoarea celui de-al treilea sezon de la "Bravo, ai stil!", Iuliana Doroftei a mers sa-si faca o interventie estetica. Frumoasa bruneta s-a lasat pe mainile unui medic specialist, care i-a facut o terapie la fata, care e in voga in randul vedetelor…

- Marian Ionescu, Ilinca Bacila, Nicu Patoi, Liliana Stefan si Viorel Gavrila sunt juratii care vor alege, la aceasta editie a Selectiei Nationale, semifinalistii Eurovision Romania. Pe cei cinci artisti ii leaga experienta participarii la cel mai mare concurs muzical din lume. Tot ei vor juriza si…

- CARNATI DE CASA, ingrediente 2 kg de carne tocata1 kg pulpa de porc1 kg poala (fleica, burta) de porc40 gr sare6 g pipe3 g ardei iute sua boia de ardei iute20 g boia ardei dulce3 g usturoi5 g cimbru uscat2g coriandru2g ienibahar400 ml…

- Ion Negoița, in varsta de 47 de ani, din comuna Chiojdeni, a murit, iar alți trei vranceni au fost raniți intr-un accident ce a avut loc la finele saptamanii trecute in Ungaria. Cei patru lucrau in Germania și se intorceau acasa de sarbatori. Potrivit primarului comunei…

- Festivalul judetean de colinde “E vremea colindelor” ajuns la editia a V-a avea loc in orasul Targu Carbunesti, in cadrul primariei. Evenimentul va avea loc, miercuri, 20 decembrie 2017, incepand cu ora 10:00. „Festivalul este organizat de catre Primaria orasului Targu Carbunesti,…

- Romanii au fost opriți pe Aeroportul International Cluj-Napoca dupa ce vameșii au descoperit ca bagajele lor erau pline cu carne de porc. Oamenii au fost opriți de angajații aeroportului pentru ca bagajele lor cantareau cu 70 de kilograme peste limita admisa. Familia de romani pleca in Spania, la cei…

- Nu mica le-a fost mirarea angajatilor aeroportului Cluj sa constate ca valizele lor erau pline ochi - cu sunca, caltabosi si cârnati. Doua bagaje de aproape 70 de kilograme, peste limita admisa. Asa ca mai multe siruri de cârnati au ramas în România. "Pune înapoi…

- Pelicule din Chile, Germania, Ungaria si Suedia se numara intre cele noua productii care au fost alese de Academia de Film Americana pe lista scurta pentru o nominalizare la „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza” a premiilor Oscar 2018.Citeste si: Companiile municipale…

- La implinirea unui an de guvernare, Coaliția PSD-ALDE golește dramatic buzunarele populației. Este suficient sa dam doar doua exemple: dupa ce zilele trecute, in Parlamentul Romaniei, Coaliția PSD-ALDE a marit prin lege cu 42 la suta prețul lemnului pe picior, fapt care va agrava criza lemnului de foc,…

- Echipa de volei feminin CSM Bucuresti a fost invinsa marti, pe teren propriu, de formatia rusa Uralocika Ekaterinburg, cu scorul de 3-0, in prima mansa din faza 16-imilor Cupei CEV. Scorul pe seturi a fost 19-25, 21-25, 21-25, dupa 68 minute de joc.Partida retur va avea loc in Rusia, in 10…

- Dupa un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor” care a trecut prin momente senzaționale de-a lungul audițiilor, cu cele mai neașteptate apariții și numere pe scena, cel de-al patrulea sezon s-a incheiat cu succes. Ana-Maria Calita este castigatoarea acestui sezon! A terminat…

- In satele din apropierea graniței cu Ungaria, din județul Timiș, o parte dintre sateni inca taie porcul in mod tradițional. Astfel, in luna decembrie, in aproape fiecare gospodarie este sacrificat un porc de Craciun, iar din carne sunt preparați caltaboși, sangerete, carnați sau jumari. Parintele Cezar…

- La finalul anului 2016, s-a decis marele caștigator iUmor. Maria Popovici a caștigat atunci cu un moment de stand up comedy cel de-al doilea sezon al talent-show-ului de la Antena 1. Ea a primit marele premiu de 20.000 de euro.

- Colectivul de dans „Copilarie-Dance” a revenit acasa cu marele trofeu, dar și cu doua locuri intii ocupate la un concurs-festival de muzica, teatru și dans desfașurat la Iași, Romania, noteaza NOI.md. Festivalul-concurs s-a desfașurat la Ateneul din Iași pe 2 decembrie, la el participind sute de copii.…

- Zeci de romani iau cu asalt, in fiecare an, orașul Gyomaendrod din Ungaria, localitate aflata la doar 100 de kilometri distanța de Oradea. In acest an, la a noua ediție a festivalului, la Gyomaendrod au petrecut, cu bauturi și bucate tradiționale, și cateva zeci de romani din Luduș.

- Titlul de Miss Universe 2017 a fost caștigat de reprezentanta Africii de Sud, o tanara de 22 de ani. Demi-Leigh Nel-Petersc a fost aleasa cea mai frumoasa femeie din univers, in cadrul galei care a avut loc in Las Vegas.

- Cine spunea ca nu avem artisti si actori care vin din urma, se inseala. Rezultate peste asteptari s-au vazut la Festivalul concurs “Talentul din liceu se-ARaTA”, editia a III-a. In acest an au participat elevi de la mai multe licee din judet, printre care si cei de la Liceul de Arte si Colegiu M. Eminescu…

- Profesionistii de la Centrul de recuperare din cadrul Fundatiei Inima de Copil se afla printre castigatorii unui concurs de proiecte a Programului MOL pentru sanatatea copiilor, despre care publicatia noastra a anuntat. Proiectul care a obtinut 25.000 lei finantare, de la MOL Romania si Fundatia Pentru…

- Aida Parascan de la MasterChef și-a taiat degetele in timp pregatea un preparat in bucatarie. Caștigatoarea show-ului a ajuns de urgența la spital, iar dupa ce medicii au tratat-o, aceasta a postat o imagine pe contul de socializare. Aida Parascan a trecut prin momente de panica, dupa ce s-a taiat la…

- Un copil de doi ani a fost adus in stare grava la Spitalul de Pediatrie ‘Sfanta Maria’ din Iasi, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de garsoniere de la marginea orasului. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Nicolai Pralea, a declarat ca un vecin a sunat la serviciul…

- Primaria Alba Iulia pregateste trei zile de sarbatoare autentica romaneasca la Alba Iulia, de Ziua Nationala, in acest an, odata cu implinirea a 99 de ani de la Unire. Se pregateste lansarea “Anului Centenar”, iar in 2017, de 1 Decembrie, Capitala Marii Uniri va fi gazda romanilor de pretutindeni, dar…

- A doua seara a Festivalului - concurs national "Ileana Sararoiu" s-a desfasurat "cu casa inchisa", la Clubul Studentilor din Targoviste. Publicul a venit sa vada la lucru mari nume ale scenei romanesti, dar si tinerele talente.