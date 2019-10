Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 04-05 septembrie, Brigada 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” a desfașurat in garnizoana Focșani concursul aplicativ-militar ”Cursa cu obstacole”. Concursul a constat in parcurgerea unui traseu cu lungimea de 5 km, in cadrul caruia concurenții au avut de trecut 12 obstacole. La finalul competiției,…

- Activitați pe linie de comercializare a unor produse contrafacute La data de 04.09.2019, in intervalul 10.00 – 12.00, polițiștii din cadrul Poliției Mun. Focșani au organizat o acțiune ce a avut drept scop depistarea persoanelor care desfasoara activitati de comerț ilicit in zonele aglomerate de pe…

- Un accident rutier a fost anunțat la 112, in urma cu puțin timp, la intrare in Adjud dinspre Focșani. Potrivit informațiilor transmise de Biroul de presa al IPJ Vrancea, doua autovehicule au intrat in coliziune. Traficul in zona este ușor ingreunat, se circula alternativ, pe un singur sens, potrivit…

- Peste 2.300 de elevi vor incepe anul scolar 2019-2020 in alte unitati de invatamant din Focsani, dupa ce doua scoli din municipiu au intrat in reabilitare in cadrul unor programe derulate cu fonduri europene, a declarat marti, pentru AGERPRES, primarul Cristi Misaila. Edilul a dat asigurari ca aceasta…

- Miercuri, 31 iulie a.c., la sediul Brigazii 8 LAROM „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, intr-un cadru festiv, militari aparținand marii unitați, Batalionului 81 LAROM și Batalionului 84 Asigurare Date, au primit cu emotie noile grade, reprezentand un adevarat simbol motivational si o confirmare a muncii…

- A murit inginerul Neculae Necula, fostul director al SMA Cimpineanca, un om care și-a dedicat viața agriculturii din județ. Persoanele care au lucrat cu acesta ne-au spus ca era un om de mare valoare profesionala, dedicat profesiei sale. Neculae Necula este tatal omului de afaceri Gabriel Necula, fost…