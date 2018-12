Stiri pe aceeasi tema

- Regele Mihai I al Romaniei a incetat din viața pe 5 decembrie 2017, la varsta de 96 de ani. Inmormantarea a avut loc la Curtea de Arges, in noua Catedrala Arhiepiscopala si Regala. Fiul regelui Carol al II-lea (1930-1940) și ...

- Parastasul de un an de la decesul Regelui Mihai I al Romaniei are loc miercuri, la Curtea de Arges. La slujba iau parte principesa Margareta, custodele Coroanei, si principele Radu, dar si principesa Elena si sotul ei, Alexander Nixon, principesa Sofia si principesa Maria. ”Serviciul religios…

- Fostul Principe Nicolae de Romania, nepotul Regelui Mihai, si sotia sa, Alina Maria, au ales sa isi depuna lumanarile de cununie la Manastirea Curtea de Arges. Marti, ei au fost oaspetii IPC Calinic, cel care, de altfel, a si oficiat slijba de cununuie la Sinaia, in week-end. Dupa o slujba scurta de…

- Fostul principe Nicolae și soția lui, Alina, au mers la Manastirea Curtea de Argeș. Dupa slujba de „primire a lumanarilor de cununie”, cei doi s-au recules si au depus flori la mormintele bunicilor, Regele Mihai și Regina Ana. O ora. Atat a durat vizita celor doi la Catedrala Arhiepiscopala și Regala.…

