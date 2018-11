Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vrea sa inaugureze, luni, noul aeroport din Istanbul, pe care-l dorește a fi cel mai mare din lume. Pe șantier se lucreaza la foc continuu pentru ca dorința liderului aflat de 15 ani la putere sa fie indeplinita. Totul trebuie sa fie gata pe 29 octombrie,…

- SCM Rm. Valcea a trecut de Kastamonu Belediyesi, scor 35-26, in prima manșa a turului II din Cupa EHF la handbal feminin. Dupa cinci ani de absența in Europa, Valcea a revenit printr-o victorie categorica in fața semifinalistei Cupei EHF din sezonul trecut. 3.000 de fani au savurat momentul. ...

- Autoritatile judetene continua demersurile pentru reabilitarea Palatului Prefecturii, o bijuterie de patrimoniu unica in peisajul Baraganului. Pentru a-i reda maretia de odinioara este nevoie de 6 milioane de euro.

- Casa Ciuflea se decgradeaza de la o zi la alta, fara ca autoritatile sa intervina in vreun fel. Cladirea a fost construita in a doua jumatate a sec. XVIII. Bijuteria arhitecturala, monument istoric a apartinut prefectului judetului, Gardon Maria Jana, Iordan.

- Castelul Sturdza de la Miroslava ascunde o istorie aparte. Bijuterie arihtecturala ce dateaza inca din secolul al XIX-lea, castelul este parte componenta a Liceului Tehnologic „Mihail Kogalniceanu”. Cladirea este inclusa pe lista monumentelor istorice din județul Iași inca din anul 2015 și conform datelor…

- Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scazute de carbon, este scopul principal al investițiilor prevazute in proiectul finanțat azi, 29.08.2018, prin alocarea a 2.2 milioane lei din bugetul Regiunii Centru al POR 2014-2020. Semnat la sediul ADR Centru din Alba Iulia de catre domnul colonel…

- Va imaginati ca a existat un moment in istoria Romaniei in care conducatorii tarii au pus umarul pentru a construi o fabrica de hartie astfel incat tara sa nu mai depinda de importuri? Se intampla in secolul al XIX-lea, cand Romania era compusa inca...

- Reportaj exclusiv de la antrenamentul canotoarelor romane, cele mai bune din Europa. La 4 zile de la caștigarea titlurilor continentale, fetele au susținut un test de efort incredibil, la care nu mulți dintre noi ar rezista. ...