Stiri pe aceeasi tema

- Casa primului primar roman al municipiului Alba Iulia, Camil Velican, si in care in decembrie 1918 au avut loc primele sedinte de lucru ale Consiliului Dirigent - guvernul Transilvaniei desemnat de catre Marele Sfat National - se degradeaza pe zi ce trece, in loc sa fie un punct de atractie pentru…

- ”Polițiștii au mers imediat la adresa indicata și au verificat toate apartamentele din blocul respectiv, dar apelanta nu a putut fi identificata. In același timp, s-a incercat contactarea telefonica a acesteia la numarul de telefon de pe care a sunat, dar femeia nu a mai raspuns. In urma activitaților…

- Anamaria Ferentz, care locuiește in America, s-a despartit de iubitul ei, Christopher Flores, un barbat mai tanar decat ea cu cațiva ani. Deși aveau multe lucruri in comun, distanța a fost cea care a stat in calea fericirii lor. Fostul iubit al vedetei este roman, dar locuieste in America, acolo unde…

- Prima editie a festivalului medieval „Ioan de Hunedoara” se va organiza la sfarsitul acestei saptamani, intre 9 si 11 august, atat in centrul municipiului Hunedoara, pe pietonala Corvin, cat si in curtea exterioara a castelului Corvinilor, care, impreuna cu domeniul Hunedoarei, fusese donat de regele…

- Femeia a aratat in instanta ca a incercat sa-l contacteze in mai multe randuri pe fostul sau sot si nu l-a gasit, pentru ca barbatul a refuzat sa furnizeze o adresa la care sa fie contactat de ea sau de copil.

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a criticat in termeni duri pe Donald Tusk, fostul presedinte al Consiliului European. Intr-o interventie in plenul Parlamentrului European, eurodeputatul roman a vorbit de...

- ■ considera senatorul PNL de Neamt Eugen Tapu P Ministerul Sanatatii continua politica dispretuitoare la adresa nemtenilor, cel putin asa reiese dintr-un raspuns oficial la o intrebare referitoare la situatia datoriilor Spitalului Judetean Neamt. Concret, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a fost intrebata…

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, s-a aratat rușinat și dezamagit de reacția ministrului roman de Externe la criza politica din Republica Moldova. Nastase a criticat atitudinea lui Teodor Meleșcanu, intr-o intervenție pentru B1 TV.