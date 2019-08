Numarul turistilor care au vizitat in ultimii trei ani Basilica paleocrestina din satul tulcean Niculitel s-a triplat in comparatie cu perioada anterioara renovarii constructiei care adaposteste cripta martirica, monument unic in Europa atat prin arhitectura, cat si prin numarul mare al sfintilor descoperiti aici. "Dupa renovarea care s-a incheiat in anul 2016, numarul vizitatorilor s-a triplat. In primul an dupa renovare, am avut circa 11.000 de turisti, anul trecut am inregistrat circa 9.000 de turisti, iar anul acesta speram sa depasim cei 11.000 de vizitatori inregistrati in 2017", a declarat,…