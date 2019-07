Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți elevi de liceu participanți la Tabara de Cultura și Creație ”Mari valori culturale locale” au avut parte, in aceasta zi, de privilegiul unui atelier interactiv de xilogravura al profesorului Mircea Lac, declarat de Ministerul Culturii și Identitații Naționale drept ”Tezaur Uman Viu”. Atelierul…

- Joi, 11 iulie 2019, de la ora 11.30, la Centrul de resurse ”Academia Doamnelor” al Primariei Alba Iulia va avea loc wokshop-ul ”Demonstrație interactiva de xilogravura”, care este inclus in programul celei de-a opta ediții a Taberei de Educație și Creație ”Mari valori culturale locale”. Demonstrația…

- Traficul rutier este ingreunat in centrul orașului Alba Iulia, dupa ce un semafor a fost doborat de un TIR. Incidentul s-a petrecut in sensul giratoriu de la intersecția strazilor Tudor Vladimirescu – Calea Moților. Potrivit IPJ Alba, semaforul a cazut pe carosabil dupa ce a fost acroșat de un TIR al…

- In perioada 18 – 21 mai 2019, Primaria Municipiului, Consiliul Local și Direcția pentru Cultura, Educație, Creație și Sport Roșiorii de Vede organizeaza cea de a XIX-a ediție a sarbatorii locale „Zilele Municipiului”. Pe parcursul celor patru zile, organizatorii au pregatit o serie de evenimente. Printre…

- O scurta ploaie torențiala a transformat orașul Teiuș intr-o mica Veneție. Canalizarea nu a mai facut fața și toate strazile din zona centrala s-au inundat. Apa a ajuns și la 30 de centimetri pe strazile Avram Iancu și Roșiori aflate chiar in ”buricul” orașelului aflat la 15 km de Alba Iulia. Pe rețelele…

- Primarul Municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, anunța ca administrația locala blajeana, cu sprijinul Consiliului județean Alba și al Instituției Prefectului din județul Alba, a inițiat un proiect de hotarare de guvern, prin care solicita Guvernului Romaniei un sprijin financiar in valoare de 4.635.203,95…

- Cursul de formare “Education against discrimination / Educație impotriva discriminarii” a avut loc in perioada 1-9 martie in Serra San Bruno, un mic orasel montan din regiunea Calabria, Italia. 25 de tineri din diferite parți ale Europei (Italia, Grecia, Portugalia, Suedia și Romania) au invațat despre…

- Alba Iulia a fost printre primele orașe din Transilvania in care a fost inființat un muzeu, la sfarșitul anilor 1800. Inițiativa a fost coordonata de „Societatea de istorie, arheologie și științele naturii” și s-a materializat in 1888. Misiunea organizarii muzeului i-a revenit lui Adalbert Cserni, primul…