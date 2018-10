Stiri pe aceeasi tema

- Politistii vranceni au demarat luni cea mai ampla campanie umanitara de donare de sange din acest an, "100 pentru viata", care se va derula pe parcursul a doua saptamani la Centrul de Transfuzie Sanguina (CTS) Vrancea, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Actiunea…

- Aproape 5.000 de prescolari si elevi proveniți din familiile cele mai defavorizate din judetul Salaj asteapta sa primeasca pachetele de rechizite si ghiozdane acordate gratuit de catre Ministerul Educatiei Nationale. Potrivit unui comunicat de presa al Ministerului, rechizitele și ghiozdanele vor fi…

- La o 100 de ani de la Marea Unire, consilierul județean Adrian Cozma pregatește o acțiune unica, simbolica, pentru a marca importantul eveniment de la Alba Iulia. Acesta va porni spre Alba Iulia cu cateva zile inainte de marele eveniment, dar nu oricum ci calare pe un cal. Cozma vrea sa refaca și sa…

- Consiliul Judetean Maramures anunta pe site-ul oficial ca deruleaza achizitia publica pentru atribuirea contractului de Servicii de organizare evenimente in cadrul programului Evenimente dedicate Centenarului Marii Uniri a Romaniei Unul dintre evenimente este intitulat “Reconstituire Drumul Unirii”…

- Corul de copii si tineret „Symbol” al Patriarhiei Romane sustine, sambata, 22 septembrie 2018, la Alba Iulia, un concert extraordinar dedicat Centenarului Marii Uniri. Evenimentul, denumit „Cantand Centenarului Unirii”, va avea loc pe scena Casei de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, incepand cu…

- Peste 2.000 de copii, adolescenti si adulti au avut prilejul sa inteleaga si sa asimileze mai bine regulile de baza ale sigurantei rutiere, sambata, in centrul Zalaului, in cadrul unor curse de biciclete, la simulatoarele de impact si condus si la multe alte ateliere interactive, in cadrul celei…

- Cristi Borcea și Valentina Pelinel se casatoresc astazi. Dar aceasta nu e singura veste mare din viața lor. Cei doi vor deveni din nou parinți. Potrivit unor surse din interiorul spitalului privat unde Valentina iși urmarește sarcina, cei doi vor fi parinți de gemeni. Astfel, ei vor avea impreuna trei…

- Atat aradenii, cat si cei care nu trebuie sa strabata distante prea mari pentru a ajunge la Arad vor avea parte, in perioada 31 august si 2 septembrie, de trei seri de picnic si cinema sub clar de luna oferite de Caravana Filmelor NexT, care revine in parcul Eminescu, iar in caz de vreme nefavorabila,…