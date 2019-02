Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta in cadrul galei premiilor GOPO de pe 19 Martie va fi luat in considerare și filmul “Pentru Romania”, produs de niște tineri de doar 24 de ani. Filmul, care a rulat toamna anului trecut in cinematografele din București, Targu Mureș, Brașov, Pitești, Fagaraș, Slatina, Petroșani, Caransebeș,…

- Dinamo a obținut o victorie muncita, 1-0 (Nistor 57 penalty), la Sfantu Gheorghe, in fața unei formații, Sepsi OSK, care emite pretenții justificate la participarea in play-off-ul din Liga 1. In opinia lui Mircea Radulescu rezultatul este corect, chiar daca Dinamo mai are mult de munca pentru a redeveni…

- Cel mai mare și mai important bal de caritate din Aiud s–a desfașurat in noaptea de sambata spre duminica. Participanții și sponsorii nu s-au sfiit sa doneze sume importante pentru ajutorarea celor nevoiași. Avand ca motto „Painea noastra cea de toate zilele da-ne-o noua astazi…” sambata, 2 februarie…

- CFR Calatori a demarat, de la inceputul acestui an, vanzarea online pentru bilete de calatorie internationala, achizitionarea acestora putand fi facuta de pe site-ul www.cfrcalatori.ro, prin aplicatia Cumpara bilete de tren online/ Trafic international, sau direct. Conform unui comunicat remis,…

- Trei puncte de colectare de carte pentru viitoarea biblioteca publica a Teatrului „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe au fost deschise in Brasov, Intorsura Buzaului si Sita Buzaului, iar un numar mare de carti au sosit si pe adresa institutiei, a declarat directoarea institutiei, Anna Maria Popa.…

- Trei puncte de colectare de carte pentru viitoarea biblioteca publica a Teatrului "Andrei Muresanu" din Sfantu Gheorghe au fost deschise in Brasov, Intorsura Buzaului si Sita Buzaului, iar un numar mare de carti au sosit si pe adresa institutiei, a declarat directoarea institutiei, Anna Maria Popa.…

- Petre Apostol Jucatoarea ploieșteana de baschet Ioana Ghizila și-a luat ramas bun de la anul 2018 prin cea mai buna evoluție a sa din Liga Naționala alaturi de campioana ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe, grupare in cadrul careia se afla din acest sezon. Sportiva formata și crescuta la Clubul Sportiv Școlar…

- La Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe au avut loc, In perioada 22-23 noiembrie, doua evenimente importante organizate in Anul Centenar, și-anume: vernisajul expoziției „2000 Ani de Credința și Istorie” a sculptorului vasluian Ștefan Csutak și concursul de istorie ,,Voievozii și…