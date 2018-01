REPORTAJ| Radioamatorii, precursorii celor care ”înfierbântă” Facebook-ul, o tagmă ce refuză ”să se predea” (FOTO&VIDEO) Radioamatorismul este ca un virus de care, odata ce ți-a intrat in sange, nu mai poți scapa. Așa s-ar ”traduce” in cateva cuvinte pasiunea unei tagme de aproape 3.500 de oameni din Romania pentru comunicarea prin intermediul undelor radio. Precursori ai celor care, in societatea actuala, ”infierbanta” rețelele de socializare, radioamatorii refuza sa predea ”armele” și investesc in continuare in pasiunea lor care, in anumite situații de criza, cum ar fi cutremure sau alte calamitați naturale, poate fi vitala. Spre deosebire de cei care acum nu pot trai fara Facebook, cu mii de prieteni in lista,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

