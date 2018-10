Stiri pe aceeasi tema

- Amira are 31 de ani si s-a nascut in Iasi, mama sa fiind romanca iar tatal sau iordanian de religie musulmana. Aici, in Romania a facut si scoala, dar parca marea sa dragoste a ramas arta machiajului, motiv pentru care a inceput studiul in acest domeniu: a mers la cursuri de perfectionare, a studiat…

- O interventie dificila a fost pentru stingerea unui incendiu izbucnit sambata dupa-amiaza, la o hala a unui operator economic din Drobeta Turnu Severin a carui principala activitate este prelucrarea materialului lemnos. La locul evenimentului au fost mobilizate opt echipaje de ...

- Intalnirea Internationala a Tinerilor Ortodocsi 2018 este la a cincea editie, deschiderea oficiala avand loc in centrul orasului Sibiului. Piata Mare a fost ocupata de mii de tineri, care au ascultat discursurile rostite pe scena de inalti prelati ortodocsi, functionari sau jurnalisti de divertisment.

- O mama și-a lasat copilul de opt luni singur in mașina! Peste cateva minute a trait un șoc: ”E o lecție dura pe care a invațat-o”. O femeie din Australia a facut greșeala de a-și lasa baiețelul in varsta de numai opt luni singur in mașina, fiindca acesta dormea, iar ea a mers cateva momente la un magazin…

- Manastirea Agafton din judetul Botosani a constituit unul dintre principalele locuri de inspiratie a poetului Mihai Eminescu. Aici, marele poet roman a scris si trei dintre cele mai cunoscute poezii ale sale, ''Fiind baiet, paduri cutreieram'', ''Calin (file din poveste)'' si…

- La manifestarea care se va incheia pe 16 august sta sub semnul Centenarului Marii Uniri participa mesteri populari din Muntenia, Oltenia si Moldova.Din Moreni, judetul Dambovita, este invitat mesterul Vasile Moldoveanu, maestru in prelucrarea artistica a lemnului. El a venit la targ cu icoane pictate…

- Sunt strainii, nascuti la mii de kilometri departare, unii chiar pe cealalta parte a Globului, care au obtinut cetatenia romana. Si se mandresc cu asta. Au invatat sa scrie si sa citeasca romaneste, au invatat istoria si au demonstrat ca merita sa fie romani.

- Raul Popa, in cel de-al patrulea sezon ”Insula Iubirii” . Profesor de ski și model, clujeanul revine pe plajele exotice ale Thailandei pentru a le oferi concurentelor exact ceea ce iși doresc. Se caracterizeaza ca un om calm, sincer, sociabil, cu multa voința. ”Provocarea a fost cea care m-a facut sa…